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ONI ĆE U LUDARU PRE MENE: Kačavenda razmišlja kao da dodatno pomuti um svojim bivšim šemama, smatra da je za njih cvetić! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Milena Kačavenda bila je naredni Tošin sagovornik, koja je progovorila o svojoj gorućoj situaciji u Beloj kući.

- Dobro si obučen, ne znam ko te stilizuje. Je l' dolaziš na žurku Velikog šefa? Biserka te je šutnula. U svakoj seoni nešto izvalim. Ovde sam sve bila, tra*dža, narkos, alkos, pe*er. - rekla je Milena.

- Matora pe*erka - dodao je Toša.

- A u stvari sam za ove cvetić, ruzmarinčić. Izdignuh se ja iz ove situacije. Ovih danja sam na ivici. - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajoj kada sam te gledao na bazenu, u crnom kupaćem, prštiš - rekao je Toša.

- Zar nisu rekli da izgledam kao šestar - rekla je Milena.

- Ti si svakako meni najjača riba - rekao je Toša.

- Bacila sam se na trening i plivanje. Nerviram se, razmišljam o mojoj toaleti za izlazak, da im baba ide na pi*kin živac. Koliko su me vređali, malo sam ih vređala. Oni misle da sam ja luda jer sam se psihofizički izbalansirala. Ultra mi je zabavno što misle da sam za ludaru, a oni, bojim se da će pre mene - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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