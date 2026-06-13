Glavni problem su Stojančevići! Matora i Dragana došle do zaključka da je kočnica za sve u vezi zapravo njena porodica: Kao da me ne razume da se borim za nju (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je Draganu Stojančević kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Jovanom Tomić Matorom.

- Šta kažeš na Matorino izlaganje do sada - pitao je Joca.

- Hoću da se složim da mi problem nemamo, već da je problem nastao zbog straha koji je proživljavala u prošlim vezama, pa me je to iznerviralo, kao da ne vidi da mene nešto ne muči i da mi je teško, ona to zna, a opet kao da me ne razume da se borim za nju...Ispaštam, ni kriva ni dužna, nijednog trenutka joj nisam pokazala da me neko drugi zanima, nisam je iskorišćavala novčano, vređala je, nju ili njenu porodicu, da bi mi to zamerala i da mi kaže: "neću ja tebe veriti, verićeš ti mene" - rekla je Dragana.

- Šta je onda srž čitavog problema - pitao je Joca.

- Najveći problem je to što njena porodica ne prihvata i to što ona ne priča sa ocem jer je on ljut na nju, to nju tišti, to nju mori. Veruj mi Jovane, koliko god zvuči bezazleno, kada sa nekim planiraš budućnost, jako je bitno da taj odnos bude korektan, a moj odnos sa njenom porodicom je nikakav - rekla je Matora.

- Dragana kako se nosiš sa Matorinom sumnjom da ćeš je ostaviti zbog muškarca - pitao je Joca.

- To mi je glupost, nisam ni obratila pažnju da mi je to rekla, jer ja znam svoje namere i ono što ja hoću. To me nije dotaklo, više me je dotaklo što me za neke druge stvari ne razume...Bila sam ljuta na Miću, jer on na nas gleda kao na dve lezbijke, nikada nije rekao dobru osobinu. Ja mislim da imam svoje kvalitete i da ih ima i Jovana, pa me tako iznerviraju zbog tih stavova, a kako ću da uskladim?! Teško mi je, svi su bili ljuti na mene - rekla je Dragana.

- Dragana je više optimistična, nego ja...Ono što sam joj ja rekla, treba odmah da ide i da popriča sa njima lepo i da provede neko vreme sa njima, odmah znači po izlasku odavde, jer će biti teško s obzirom na naše planove koje imamo, a to je veliki i krupni korak... - rekla je Matora.

- Ja već dva dana dolazim u konflikt sa Draganom, nema razloga da se ljuti na mene. Ona ne kapira šta je problem, njen otac se ne slaže da njena ćerka bude u vezi sa ženom, može Matora da nudi blago, bude najbolja prema njoj, njega to ne zanima, on hoće muškarca pored nje...Sada je situacija gde on misli da će ona da se vrati kući i da će da završi sa muškarcem u braku, a ona misli da će biti sve okej. Dragana već polako gubi konce i strpljenje, Matora isto, to je normalna stvar - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić