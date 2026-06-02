Kad sam se obukao kao žena, rekao je da ga privlačim: Uroš obrisao patos s Neriom i Hanom, Matora dala svoj sud: Ne mislim da je GEJ, ali... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću kako bi dao svoj sud o prevari Nerija Ružanjija Hane Duvnjak sa transvestitom.

- Sve dolazi na moje, nema ni e od emocija u ovom odnosu i na kraju, koliko su se prosuli i pokušali da obmanu naciju...Nerio je ušao sa pričom da brani svoju porodicu, a vidimo da imaju gomilu problema i van Site. Pričala si da ti ne posvećuje pažnju, ljubav...Ovde su se susreli sa problemima, branili su se napolju od Site, ovde nema Site, ne napada ih niko ništa specijalno. Totalno su neskladni, ponašaju se kao penzioneri bez imalo energije i strasti, kada popiju kažu šta misle jedno od drugom. Nerio mi je rekao da će Hana nešto da ispriča pred kraj i da će tu biti žrtva. Jeste Nerio biseksualac, ja imam njuh, mogu da nanjušim pripadnika LGBT populacije. Nerio jeste isfeminiziran, nametali su mi svi Nerija, ne bi džabe Sita slala Aneli da razdvaja mene i Nerija. Trebali smo da pevamo pesmu "Ego" na Elitoviziji, kada sam se obukao kao žena, bilo mu je neprijatno da me gleda jer sam ga, kako je rekao, seksualno privlačio - rekao je Uroš.

- Asmin ga je pravio gejem, a ne to budaletino jedna - dobacivala je Aneli.

- Hana jeste huškala i nametala ovu priču...Ona se takmiči sa Neriom, ne može očima da ga smisli jer svi hvale Nerija, a nju kude. Prisetimo se kako je bez Hane imao lepe međuljudske odnose, a otkako je ušla, ona ga je zavadila sa svima. Meni je mnogo puta ljubomorisala što Nerio dobija pozitivna pitanja, ti si jedno zlo i folirant kog sam ja ovde branio, jedna si veštica...Kada ne dobije alkohol, ona histeriše, to je Aneli u pravu. Ona hoće da ga razdvoji od cele njegove porodice. Da se prisetimo Sanje i Marka, na koji način su Sanju krivili za razdor porodice, prema Hani su previše blagi. Svi su primetili da se Nerio kaje zbog nekih stvari koje je izneo - rekao je Stanić.

- Ja nikada njemu nisam rekao da me sek*ualno privlači, nego sam mu rekao da se pomeri od mene kada je došao go u onom bodiju. Ja tebe Uroše nikada nisam gledao na takav način, ja nisam mislio da će reći ono što je rekla, a to je da sam je prevario, nikada nisam ni pomislio da će reći ovo - rekao je Nerio.

- Ja ću biti iskrena i realna, ono što mi se večeras ne dopada kod Hane, a to čujem od kada traje ova priča, to je kao da će na nju sve da svale i da je svi napadaju. Nekako mi deluje kao da je Hani bitno samo da ona ne bude kriva. Oboje ste krivi. Ti Hana imaš potrebu samo da se opravdaš, od juče si nervozna što se saznalo, malo si kasno nervozna. Mi nismo znali da je njemu ona pevala pesmu o Fifiju, znači da ga je provocirala i ranije...Nije imao strah da prizna jer je bio pod pritiskom, ali mu nije nimalo prijatno. Ovo je ozbiljna stvar da kažeš, jer prvo, imaju dete. Što se tiče njihovog odnosa, prvo moram da kažem, sinoć kada se dešavala svađa i kada je Aneli prišla Hani, Nerio je reagovao kada je rekla: "Hana ti mene ne braniš, sada će na mene sve da svale", između ovoga svega se spustila lopta, ali mnogo veću težinu ima kada se svađaju Aneli i Nerio, nego bilo ko od nas - govorila je Matora, pa je nastavila:

- Izvinjenje ti je Hana, večeras, da bude lažno. Mi smo svi stali na njihovu stranu, ali dolazimo do toga da smo imali jedne stvari, druge, varao si je 15 dana pred ulazak, ona se nije slagala da ti uđeš, a ti si hteo, pa je ona ušla. Svaki put kada se napiju imaju probleme i svađu. Hana ima kompleks niže vrednosti: "Nerija svi vole, mene niko ne voli, ko će sa mnom ovakvom da bude", Hana je meni juče rekla da se Nerio njoj vratio jer je znao da će Hana to da oprosti, kako je to mogao da zna?! Takav im je odnos! Možemo da pričamo šta hoćemo i kako hoćemo, Hana živi sa tim. Ja ne mislim da je Nerio gej, previše je puštao Uroša, da se ovo saznalo na početku i da se družio sa Urošem, kako bi bilo?! Mogu da se ljute koliko hoće, ali sve dobija na težini sada. U ovoj priči njihovoj porodičnoj, niko nije čist. Ovo dvoje ljudi su ušli da se bore za svoje dete i porodicu sa lažnim odnosom, dobro, nije lažan, ali nije dobar. Rekla je Hana da je njena mama znala i da je podržala da ostane sa njim - rekla je Tomićeva.

Autor: Nikola Žugić