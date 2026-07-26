Neće taj vratiti dugove, jer duguje svima: Gledateljka raskrinkala Janjuša, prozvala ga da je LOŠ ČOVEK, pa uzdigla Kačavendu (VIDEO)

Otkrila detalje koji su šokirali javnost!

Nakon kraće reklamne pauze, voditeljka Maša Mihailović uključila ne novog gledalaca, Ratka, koji je pozdravio goste Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša.

- Milena, sine moj, svaka tebi čast, kako si izdržala ove ludake. Nemoj da dozvoliš da ti taj klošar kaže ljubavi, nemoj da se baviš sa njim on priča samo sa robotima - rekao je gledalac.

- Nemoj te Tošu da vređate - dodao je Janjuš.

- Nisam se tebi obratio - dodao je gledalac, ali se veza prekinula nakon što je ušao u sukob sa Janjušem.

Usledilo je novo uključenje, gledateljka Biserka se obratila Mileni Kačavendi.

- Ja zovem u ime ostvarenih žena, koje su ostvarene u svakom segmentu, imaju uspešne brakove, karijere, nisam tipovana, ili bilo šta. Ja moram da kažem da je ovaj rijaliti bio rijaliti žena i ženomrzaca. Ono što si ti MIlena preživela nije niko. Ko su muškarci ti koji komentarišu žene, da ponižavaju žene. Ponašanje Janjušević Marka da psuje, a njegovo ponašanje je ponašanje jednog nemoćnog muškaraca, on ne može da podnese kritiku. Milena ti si žena borac, prava majka. Hvale tvoju decu, pa ti si ih vaspitala, ti i tvoj suprug, tvoja majka. Tvoja deca su divna, videli smo svi kako se oni ponašanju, ne dozvoli da te iko poremeti, pogotovo na taj tu što sedi, jer je nebitan - rekla je gledateljka.

- Ko sam ja, odakle ja ovde - dodao je Janjuš.

- Ti ne možeš da podneseš kritike. Moram da vam Janjuše postavim pitanje. Moj suprug i ja imamo prijatelje, vrhunske sportiste, oni ne znaju za vas, osim da ste igrali u trećerazrednoj ligi i u Kini koja nije poznata, vi ste takav promašaj - dodala je gledateljka.

- Ako sam ja takav, kakva si ti, koja zoveš u pola 1 ujutru, lezi spavaj, manita ženo - dodao je Janjuš.

- Ispljuvao si sve žive ljude sa kojima si sedeo, pa čak i onog malog što si pravio klipove sa njim, Uroša Stanića a i njega si maltretirao, užasan si, a Milena tebi svaka čast. Iskreno ja bih volela da se čujem sa tobom, tu sam za tebe - dodala je gledateljka.

- Ovaj krakati, ne može da podnese to da su ljudi bolji od njega. - dodala je MIlena.



- On treba da vrati svoje dugove, pa Vanjine. On duguje pare ženi iz Zagreba, što joj duguje dvadeset hiljada evra - dodala je gledateljka.

- Zato je on podržavao Sofiju - rekla je Milena.

- Ma oni su dužni i ružni, to je sličnost između Janjuša i Vanje. Neće on vratiti nikada Vanjin dug - rekla je gledateljka.

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Autor: N.B.