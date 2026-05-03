Blokaderi potpuno izgubili razum! Vidojković i Petrović: Vučić je kriv što ludaci voze u suprotnom smeru, izgradio je previše auto-puteva!

Marko Vidojković, Draža Petrović i Nenad Kulačin - još jednom su šokirali javnost svojom analizom.

Vidojković je "briljirao" podugačkom tiradom na temu "Vučić i SNS su krivi za sve, pa i za vožnju u kontra-smeru na autoputu":

"Vožnja u suprotnom smeru ima sigurno veze sa time što Srbija ide u suprotnom smeru. Ono je, dakle, projekcija vozača maloumnih, što se vidi u svakom trenutku. Zato što se cela zemlja zafurala u jednom suprotnom smeru, samo što nismo udarili u kamion ili možda već jesmo, pa je ovo posmrtni život jedne zemlje. E, oni gledaju, brate, to bahaćenje na svakom koraku. To da možeš da radiš nešto od čega ćeš i ti da stradaš, ali nema veze, bitno je da je to u suprotnom smeru. Jedno izd*kavanje koje je počelo, ja se sećam, u Beogradu je to normalna pojava. U Beogradu bahati naprednjaci idu jednosmernim ulicama u suprotnom smeru najnormalnije", tvrdi Vidojković.

"Pa kad mu kažeš: 'alo, šta radiš to?' onda on još p*pizdi, razumeš, hoće da bije. Dakle, to, sva ta tradicija se sa ulica premestila na autoputeve. Ludaci izlaze na autoputeve, možda čak ni ne znaju, ali fenomen je duboko vezan za naprednjačku vlast, ja mislim da jednog dana kada te vlasti više ne bude bilo, da će ljudi odjednom da shvate: 'J*bote, pa mi ne moramo da izlazimo u autoput u suprotnom smeru.' I ako i slučajno izađemo na autoput u suprotnom smeru, onda smo dovoljno normalni da samo stanemo. Posle prvih kola koje smo videli, stanemo, okrenemo polukružno. Svako ko to ne radi sigurno je na neki način deo ovog režima. Dakle, režim nisu samo oni koji su članovi SNS-a, nego svi oni koji se ponašaju u skladu sa srpskom, srpskom vožnjom u suprotnom smeru. Ja makar mislim da je to tako", dodaje on.

Zatim je Petrović poentirao sledećim zaključkom:

"Ja mislim da je tu još jedan problem. Zašto se to dešava samo u poslednje vreme? Pa zato što je Vučić izgradio previše autoputeva. Mislim, pa j*bote, čovek gradi autoputeve svuda. Šta će nam toliki autoputevi kad ovi naši ne znaju da ih koriste, razumeš?"

Autor: A.A.