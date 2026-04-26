Totalni raspad! Blokadere odjavili i najradikalniji simpatizeri: Studenti su slepci! To što vičete da ćete pobediti, ne znači da će se i desiti

Opozicioni voditelji Marko Vidojković i Nenad Kulačin iskritikovali su opoziciju i "studentsku" listu u njihovoj emisiji "Dobar, loš, zao".

Vidojković je rekao da je "nastup Srđana Milivojevića i njegove Demokratske stranke toliko bezuman da je počeo da misli da oni rade za Aleksandra Vučića".

"Znači, uopšte ne koriste studentskoj listi sa svojim iracionalnom podrškom nečemu što se još nije rodilo, dakle... U redu je sva podrška listi i programu kad oni izađu. Kažeš, ovo podržavamo, ovo je to. Ali blanko podrška, nečemu što još ne postoji... Pre izbora koji će ko zna kad biti. Mislim da DS nešto tu muti", kazao je on.

Vidojković je rekao da moraju da "zbiju redove", ali da opozicija i studenti-blokaderi to ne čine jer su "slepci".

