AKTUELNO

Politika

Šolakovci priznali da Vučić sada 'dinsta', Ješić poručio: U izbornoj noći srušićemo ga nasiljem

Izvor: Pink,rs, Foto: Beta/Dragan Gojić ||

Skandalozni podkast tajkunske Nova S - "Dobar loš zao", koji je emitovan i u kojem voditelji Marko Vidojković i Nenad Kulačin jedno drugom čestitaju nezavisnost lažne države Kosovo, obilovao je oprečnim izjavama - od toga da je Vučić porazio blokadere, do najave da u noći izbora očekuju "163 Nova Sada". Voditelji su nakon skandaloznog uvoda priznali da narod ipak voli SNS, kao i da veruje čelnicima te stranke.


- Sad on nas dinsta, nažalost, to je tako. On je prvo razvalio protest, sveo ga na minimum, i u tom minimumu mi smo krenuli da se koljemo - rekao je Marko Vidojković.

Gost podkasta "Dobar, loš, zao", Goran Ješić - nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, je potom zloslutno komentarisao izbore najavljene za 2026. godinu:

- Moramo da radimo, da se spremimo za izbore, da se ujedinimo i da u noći izbora to rešimo. U noći izbora očekujemo da imate "163 Nova Sada" - rekao je Ješić.

Gost podkasta "Dobar, loš, zao", Goran Ješić - nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, je potom zloslutno komentarisao izbore najavljene za 2026. godinu:

- Moramo da radimo, da se spremimo za izbore, da se ujedinimo i da u noći izbora to rešimo. U noći izbora očekujemo da imate "163 Nova Sada" - rekao je Ješić.

#Aleksandar Vučić

#Gioran Ješić

#Marko Vidojković

#Nova S

#tajkunska televizija

POVEZANE VESTI

Politika

Pozvali na krv, ispsovali Vučića, a Dolovac im heroina: Šolakovci i ponoševac priznali da su potesti propali

Politika

ŠOLAKOVCI HUŠKAJU NA GRAĐANSKI RAT: Idemo u sukob koji će biti JEZIV! (VIDEO)

Politika

Fašistički govor i brutalno vređanje Vučića: Poslušajte kako se Šolakovci i sin blokaderke teroristkinje Vasić odriču i Kosova

Politika

Tajkun Šolak priznao lažnu državu Kosovo i deli besplatne savete koljačima iz OVK kako da izbegnu pravdu!

Politika

Vučić na skupu u Nišu poručio: Moramo da razvijamo zemlju i da rastemo najbrže u Evropi

Politika

Šolakov dvojac se uključio u kampanju laži o 'Sarajevo safariju': Priznaju da im je cilj da time sruše Vučića