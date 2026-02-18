Šolakovci priznali da Vučić sada 'dinsta', Ješić poručio: U izbornoj noći srušićemo ga nasiljem

Skandalozni podkast tajkunske Nova S - "Dobar loš zao", koji je emitovan i u kojem voditelji Marko Vidojković i Nenad Kulačin jedno drugom čestitaju nezavisnost lažne države Kosovo, obilovao je oprečnim izjavama - od toga da je Vučić porazio blokadere, do najave da u noći izbora očekuju "163 Nova Sada". Voditelji su nakon skandaloznog uvoda priznali da narod ipak voli SNS, kao i da veruje čelnicima te stranke.



- Sad on nas dinsta, nažalost, to je tako. On je prvo razvalio protest, sveo ga na minimum, i u tom minimumu mi smo krenuli da se koljemo - rekao je Marko Vidojković.

Gost podkasta "Dobar, loš, zao", Goran Ješić - nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, je potom zloslutno komentarisao izbore najavljene za 2026. godinu:

- Moramo da radimo, da se spremimo za izbore, da se ujedinimo i da u noći izbora to rešimo. U noći izbora očekujemo da imate "163 Nova Sada" - rekao je Ješić.

