Blokaderski prostak: Vidojković bi da stranci kroje sudbinu Srbije - uputio stravične uvrede na račun SPC (VIDEO)

Nakon želje da stranci zavladaju Srbijom, blokaderski prostak Marko Vidojković je još jednom u svom stilu, udario na SPC, a sve zbog ordena koji je nedavno dobio predsednik Aleksandar Vučić.

Blokader Marko Vidojković, poznatiji kao potrčko Dragana Šolaka, iz sveg srca bi želeo da stranci kroje sudbinu naše zemlje, ali taj film neće gledati. Vidojković je sebi dao za pravo da predlaže nekakava rešenja koja će "poboljšati" situaciju u zemlji.

- Nije rešenje u izborima pod ovakvim uslovima, nije rešenje u protestima. Najlakše i najbrže rešenje je u tome da se domaći i inostrani pravosudni organi ujedine u progonu mafije koja vladana ovim prostorima. Ja jesam optimista, ali kako vreme prolazi bojim se da će samo stranci morati da odrade taj posao za nas - izjavio je zgubidan Vidojković.

Nakon što je završio svoj bedni monolog, Vidojković je počeo da vređa SPC i narod.

- Stigli smo do novog stadijuma SPC koji se zove žvalosavlje ili sisoslavlje, liči i na pravoslavlje - glasi jeziva izjava blokadera.

Šolakove dvorske lude

Šolakov cirkuski dvojac Marko Vidojković i Nenad Kulačin besramno su napali predsednika Srbije Aleksandar Vučića.

Da sve bude gore, u svojom opskurnoj emisiji "Dobar, loš, zao", Vidojković i Kulačin stali su u odbranu ustaškog evroposlanika Tonina Picule.

- Zamisli da on ode u sada u Skupštinu Bosne i Hercegovine i dočeka ga izložba o genocidu u Srebrenici. Kako li bi se na to gledalo u Srbiji? Mislim, oni su odvratni slepci, smradovi i, ovaj... i kao takvi su se ponašali i prema ovoj emisiji - počeo je da ređa Vidojković gnusne uvrede.