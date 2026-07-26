Mića i ja smo njegovu verenicu ispratili na ABORTUS: Gledalac i Kačavenda zajedničkim snagama udarili na Janjuša, on skočio: Laže sve, kao i za Anu (VIDEO)

Haos u studiju je nastao kada je Milena Kačavenda zajedno sa gledaocem udarila na Marka Janjuševića Janjuša.

Voditelj Maša Mihailović poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Velibor je kraj telefona, hteo sam da pitam Janjuša, ako nas karakteriše kao fanatike, kako karakteriše vas koje mi gledamo unutra, šta ste vi - pitao je gledalac.

- Budale. Kako misliš fanatici?! Postoje učesnici kojih ima 50, 60 ili 100, nisu svi isti. Postoje gledaoci kojih ima milion, takođe, nisu isti. Postoje oni koji gledaju drugačije, postoje različiti učesnici i gledaoci - rekao je Janjuš.

- Milena Vi ste se ljutnuli na mene kada sam rekao da ste se družili sa onim dr*cama, one tri, a ispostavilo se kao istina - rekao je gledalac.

- To je moja majka pokojna govorila uvek: "što ne poslušaš nekoga ko je prošao nešto", ali ne, ja moram uvek da udarim glavu o zid - rekla je Kačavenda.

- Asmin treba da joj bude na prvom mestu, on to što je rekao i to što je radio i kako je uporno, permanentno činio sve da Vas izbaci iz takta, ne samo što je izgovorio ono što je morbidno, nego u učestvovanju u programu. Ovo nije nikakvo dodvoravanje niti bilo šta, ovo je istina - rekao je gledalac.

- Nikada mi neće proći nijedan od njih tek onako. Videli smo da su svi spustili lopte, napravili su se Toše, nikom ništa nisam zaboravila. Puštam ih da se blamiraju, kao ovaj koji je došao da dokaže da sam luda. Na kraju dođosmo na to da nemaju svoj stav, a objasnili su sve Asminovi roditelji koji su mi prišli i zagrlili me. Potenciraću do kraja dok sam slobodna i dok smo napolju, Asmina čekam, daće Bog, da vidim gde su ti por*o snimci, taj maloletnik iz Beča o kom je pričao. Anđela sam pustila da vidim šta mu je namera, namera je postojala, Vanja koja zna sve o mom životu, nije što sam joj pomogla, već što sam je izdala da sam joj pomogla. Nije to što je ona završila sa Janjušem, a znala je da sam nešto imala sa njim, nije Sofija kur*a, već je Dane pristao da šalje. Mića je ispratio njenu verenicu pre dve godine na abortus. On je okrenuo da sam insinuirala na njegovu tragediju, hteo je da me predstavi kao smećara, ja sam spremna došla i večeras - rekla je Kačavenda.

- Šta se desilo sa Anđelom da je on skakao stalno - rekao je gledalac.

- Anželo je bio ljubomoran na moj odnos sa Janjušem, sve mu je smetalo. Anđelo je dobio nogu, kada je skontao da smo Janjuš i ja bliski, počeo je da ljubomoriše. Anđelo voli starije žene, kontaktirao je moju drugaricu. Sve ove koje su pokušale da me degradiraju, sve sam ih pobedila. Ja sam bila iskrena kada sam rekla da je on prvi muškarac sa kojim sam ušla u neki odnos posle svega. Na kraju su pokušali ludom da me naprave, zamisli Asmin, Aneli, ovo mu je verenica - rekla je Milena.

- Sve laže žena, kada vidim ovo, ona je lagala sve za Anu Ćurčić - rekao je Janjuš.

- Hajde da pričamo onda sve, i ti si lagao... - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić