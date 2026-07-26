Alkoholičarko, doneću ti pelene: Gledateljka brani Janjuša kao roda rođenog, udarila nikad jače po Kačavendi (VIDEO)

Gledateljka koja se javila rešila je da "stane na put" Kačavendinim prozivkama na Janjušev račun, pa je tako stala u njegovu odbranu!

Voditeljka emisije "Narod pita", Maša Mihailović, poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Ljiljana je kraj telefona, da vas pozdravim i da pozdravim mog kralja Janjuša. Ja imam 72 godine, stara sam. Ti si toliko jedno dobro stvorenje, ne znam kako ne mogu ljudi da shvate da si ti human i dobar čovek. Ja sam gledala koliko si ti savetovao Kačavendu, da ne treba da psuje, da ne treba tu omladinu toliko da ponižava - rekla je gledateljka.

- Koju omladinu da ponižavam?! Ovog mentola rošavog, konjozgara koja priča kako je*e babe - rekla je Kačavenda.

- Nemoj da mi mafijaš tu, sačekaj da postavim pitanje. Sram vas bilo, kada moram tako da kažem. Kakva ste vi majka kada možete čoveku koji ima ćerku...Janjuše, nikada niste ništa rekli protiv svoje žene, tašte, imate divnu ćerku- rekla je gledateljka.

- Drago mi je da tako mislite, takvi ljudi mene vole - rekao je Janjuš.

- Ja nikada ne mogu da zaboravim tragediju koju ste doživeli, jer sam je i ja doživela. Vi se nikome niste ove godine osvetili, nažalost, oni su stvarno jedan veliki šljam, a Milena je jedna alkoholičarka, nečovek, padala si ženo od pića...Majka, to majka?! - rekla je gledateljka.

- Pa šta gospođo, pa nisam umrla ako sam majka?! Još nisam u sanduku - rekla je Kačavenda.

- Ko ti je bio prijatelj u Eliti 9?! Nemaš prijatelja, Janjuša si prodala - rekla je gledateljka.

- Pa nisam ni došla da ih tražim...Bogami, on pije kamagre sa ženama, a nisam čula da ih koristi sa muškarcima - rekla je Kačavenda.

- Ona je nemoćna, ne zna više šta da kaže jer sam je demolirao - rekao je Janjuš.

- Neću izneti prepiske, to ćeš na sudu, objasnićeš na sudu da sam laka žena, sve ćete da platite gospodine Janjuševiću - rekla je Kačavenda.

- Da li je normalno da su pojedine osobe izjavile: "pošlo je 40 dana, e sada možemo da udaramo po njemu", ja nisam mogla da se smirim?! Janjuš je pokazao prema svima kakav je čovek, divan otac, divan muž koji nikada ništa nije rekao za svoju ženu...Ma pustite Vi Vašeg muža, Vi ste alkoholičarka, morate pelene da nosite da se ne biste up*škili - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić