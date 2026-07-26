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'Ona je devojka kakva njemu treba' Kačavenda dala Blagoslov Janjušu i Vanji, ubeđena da su se našli: SLATKI STE MI BAŠ (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Zbog ovoga su mnogi ostali u šoku!

U novom izdanju emisije "Narod pita" voditeljka Maša Mihailović, ugostila je Milenu Kačavendu i Marka Janjuševića Janjuša. U emisiju se uključila gledateljka sa Vračara.

- Pozdrav svima u studiju. Milena ti si genijalac, moja Beograđanka, a Janjuš da smanji doživljaj, on ne zna da priča - rekla je gledateljka.

- Hvala puno, a ironični Janjuš je rekao da ste vi baba - dodala je MIlena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona žena je govorila da je Janjuš favorit, odužila je jedan razgovor, a mogla je da postavi pitanje. Milena da li ulaziš u desetku - glasilo je pitanje.

-Obzirom da nemam prijatelje, da nemam gde da živim, da su me se deca odrekla, verovatno ću ući sa Janjušem, da se lažemo i mažemo - govorila je Milena.

- Milena specifičan ti je humor - rekla je gledateljla.

- Šta ako se ti i ja pomiimo - upitao je Janjuš.

- Jao sramota, pi*ketino jedna, šta ti misliš ko si ti, - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon priloga o odnosu Milene i Janjša. Janjuš je priznao daod kada mu se Vanja sviđa.

JA sam jedno tri četiri meeca govorio da mi se Vanja sviđa i onda smo ušlo u vezu, prirrodno - dodao je Janjuš.

- On je do samog starta bacio oko na nju, a on je govorio da je ona devojka kakva njemu treba. ISkreno mislim da oni jesu jedno za drugo, vidimo svi emociju i strast. Njima su stizale čestitike i pokloni, Slatkiste mi - rekla je Milena.

- Meni Milena sada izgleda kao povređena žena , ja ti nikada neću povrediti emocije. Meni samo nije jasno kako sam joj valjao pet meseci - rekao je Janjuš.

- Nemoj da tenzijaš, uživaj slatki ste - dodala je MIlena.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

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