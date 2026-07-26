Na putu da osvoji njegovo srce?! Ivan priznao da ga je Vanja Prodanović oduševila, osolio po Staniji, pa dao svoj sud o odnosu Asmina i Aneli! (VIDEO)

Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem u emisiji "Rijaliti rešetanje", gde je bivši učesnik "Elite 9" prvi put otvoreno govorio o svom učešću, plasmanu i svemu što je obeležilo njegov boravak u rijalitiju.

Ivan, koji je u superfinalu zauzeo četvrto mesto, bez zadrške je odgovarao na pitanja, osvrćući se na najburnije situacije, odnose sa cimerima, sukobe koji su obeležili sezonu, ali i na trenutke koji su ostavili najjači utisak na njega.

- Je l' si juspeo da se čuješ sa Vanjom Prodanović, koja je priznala da si joj neprežaljena ljubav?

- Čujemo se svakodnevno, videli smo se samo na žurki, ali planiramo da se vidimo. Ona me je veoma prijatno iznenadila. Dobra je, elokventna je i skromna devojka. Čuo sam da je rekla ''videćemo šta će biti'', kada je reč o našem odnosu. Trenutno se družimo - rekao je Ivan.

- Kako si zadovoljan 4. mestom koje si osvojio?

- Četvrto mesu u onakvoj konkurenciji, to zaista nije mala stvar. Ostao sam sa tri dame, koje su obeležile ''Elitu 9'', to je istina. Zauzeo sam visoko mesto, komentari su fenomenalni. Pišu mi konstantno, ljudi su oduševljeni, istinski.

Kada je reč o ostalim učesnicima, kako gledaš na njih?

- Video sam njeno gostovanje u ''Jutru sa dušom''. Ona je u rijalitiju bila asocijalna osoba, pričala je nešto sasvim peto. Kada gledam sa strane, ona ne bi bila pobednica po mom mišljenju. Pre sam možda želeo i Aneli da pobedi, ali ni za nju ne bih glasao. Što se tiče Asmina i Aneli, pokazalo se da nije on toliki krivac, jer nisu uspeli dogovor da postignu. Aneli i Asmin ništa kao roditelji nisu razjasnili.

Je l' dete prioritet Asminu i Aneli?

- Moram da budem iskren i realan, na osnovu onoga što su nam pokazali. Nažalost, nije. Očekivao sam da se povuku s mrtve tačke, ali se to nije desilo. Oni su malu Noru uvukli u svoj problem. Imali su priliku da reše sve, ali se to nije desilo. Gde je taj susret o kom se pričalo? Nije se desio.

Autor: S.Z.