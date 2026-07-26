Bilo je to emotivno: Stanija progovorila o susretu sa Mevlidom i Mustafom o kojem bruji cela nacija, pa pokazala svoj raskošan dom!

Novinar i voditelj Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa pobednicom "Elite 9", Stanijom Dobrojević, koja je u emisiji otvoreno govorila o svom velikom trijumfu, utiscima nakon superfinala i planovima koje ima u narednom periodu.

Tokom intervjua sa Jocom, govorila je i o reakcijama koje je dočekuju nakon izlaska iz rijalitija, brojnim porukama podrške koje svakodnevno dobija od fanova, kao i o tome kako se privikava na život van Bele kuće. Istakla je da joj je najveća želja da se odmori od višemesečnog medijskog pritiska, ali i da se u potpunosti posveti novim poslovnim izazovima.

- Stanija, ovo je tvoj stav, uživaš u luksuzu. Sve je pod konac.

- Da, zaista jeste. Imala sam haos nekoliko dana, prala sam veš i čistila kuću, ali je sada sve kako treba. Ono što moram da kažem da mi je omiljeni detalj mi je ova stata pobednice ''Elite 9''. Mene su pratile brojne afere i izmišljotine, ali ljudi koji me ne vole, oni su tek priča za sebe.

- Je l' si videla brata, je l' te pitao za Asmina i Maju i vaše svađe?

-Nije mi lako, Sinoć sam se videla sa bratom i snajkom. Nisam idealno, mnogo plačem. Međutim, mene moja prorodica podržava, voli i ceni.

- Da li je tvoja pobeda dokaz, da je sve došlo na tvoje?

- Moja pobeda je prada za to što je meni naplata sve. Mislim da je npr Aneli grešila jer zbog svog ponsšanja, Taki i ona su za mene poludvet, Ja ću tužiti njih, ako iama zai odmah pata, reka eši problem - kazala je Stanija.

Kako gledfaš ma susret s Mevlidom i Mustafom?

-Bilo mi je to veoama emotivno, ja sam rekla da jka ne mogu da staro da se vratim ali eto. Emotivno je veoma bilo, videlo se kako sam ja reagovala kad sam sam ugledala i Mevlidu i Mustavum, kao i Minku. Kao što sam rekla, to što sam se sa njima zagrlila i popričala, ne znači da sa Asminom u nekoj budućnosti bilo šta planiram, to je završena priča naša.

Kada je reč o Dači i njegovom ocu, da li si ga upoznala?

- Nisam stigla da se vidim., ovaj ritam je veoma ubrzan. Samo sam čula za taj auto koji je Brazilac zbog mene dovezao, ali se nismo još upoznali, videćemo.

Autor: S.Z.