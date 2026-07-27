Voleo bih da izbegnem sud, ali ne mogu: Terzi žao što se blamira javno sa Milicom, želeo bi da viđa Barbaru normalnim putem! (VIDEO)

Ipak shvatio da nema izbora!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu koji je progovorio o tužbi koju je pokrenuo protiv Milice Veličković.

- Terza, rekao si da si pokrenuo tužbu. Šta u toj tužbi zahtevaš? - upitala je Ana.

- Zahtevam da budem upisan kao otac i da mi dozvoljava da viidm dete. Moram da se zahvalim mojoj podršci jer nikada nisu rekli ružnu reč za Milicu. Želim da brinem o svom detetu, sređujem na spratu sobu za nju. Zbog tih stvari želim da to sve bude sudski i ne želim da mi brani da viđam dete kad se njoj digne ona stvar. Meni je žao što moram da idem na sud, ali očigledno devojka ne želi dogovor nikakav. Ja sam svestan svojih postupaka, ali mislim da dete ne treba da ispašta, mene je stvarno blam što moram javno da se prepucavam. Od mene Milica neće dobijati uvrede, ona je dobra majka i vide ljudi kako se ona ponaša prema Barbari. Ona će se jednog dana kajati, mi se samo blamiramo s ovim stvarima - rekao je Terza.

- Sofija, da li se bojiš Boga da ti se sutra nešto ne desi? - upitala je gledateljka.

- Sve što mi se dešava, dešava mi se s razologom i Bože moj. Nije bila moja verenica, zabole me uvo bre. Kakvog Boga da se plašim, nisam ja prevarila nikog - rekla je Sofija.

- Kaže pitanje sa Instagrama: ''Kako Terza očekuje da dobije 50 posto starareljstva?'' - rekla je gledateljka.

- Moji su Milici obezbedili sve za Barbaru što je trebalo - rekao je Terza.

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Autor: N.P.