Nek ljudi gledaju malo svoja posla: Sofija ne može da shvati zbog čega je svi pljuju za aferu s Danetom, nikom ništa loše nije uradila! (VIDEO)

Totalni šou program uživo u emisiji!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu koji su odgovarali na pitanje gledaocu iz Beograda.

- Terza, da je u Elitu 9 ušla Milica, da li bi mogao da je gledaš s drugim muškarcem? - upitao je gledalac.

- Pa verovatno bih mogao jer nemam emocije prema njoj, ali ne mogu da grešim dušu i da kažem tako, možda bi mi bilo čudno - rekao je Terza.

- Da li ćeš ti postupiti po presudi koju je Milica objavila ili ćeš pokušavati da pronađeš zajednički jezik? - upitao je gledalac.

- Meni niko ne može da presudi dok ja ne budem na sudu - rekao je Terza.

- Sofija, kada su te informisali da je tvoja mama više puta noćila kdo Daneta, ti si rekla da trebaju da pitanju nju. Da li si ti pitala mamu? - upitao je gledalac.

- Jesam, rekla mi je da to nije istina. Mene su mnogi ljudi pljuvali zbog te afere, a to ljude ništa ne remeti apsolutno.

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Autor: Teodora Mladenović