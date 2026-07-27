OVAJ TRENUTAK SU SVI ČEKALI! Dane (70) uključio se UŽIVO u emisiju, pa se suočio sa Sofijom putem video poziva (VIDEO)

Nova pitanja, stare teme i otvoreni razgovori obeležili su gostovanje Terze i Sofije u emisiji “Narod pita”, a pravi spekltakl je bio kad se uključio Dane (70) putem video poziva i suočio se sa Sofijom.

Tokom večerašnje emisije Narod pita, voditeljka Ana Radulović ugostila je Borislava Terzića Terzu i Sofiju, koji su pred kamerama otvorili brojne teme, osvrnuli se na dešavanja nakon rijalitija i odgovarali na pitanja gledalaca.

- Da li te čeka neka pevačica napolju? - pitala je Ana.

- To je devojka koja je pevala poslednju žurku. Delić, ima uskoro promociju. Rekao sam joj, ali nisam znao da je devojka zauzeta. Prelepo izgleda i peva. Slab sam na pevačice. - rekao je Teraz.

- Prevarant - rekla je Sofija.

- Picu si jela kad si drugi put išla u Makedoniju? - pitala je Ana.

- Oba puta. - rekla je Sofija.

- Ti na tom snimku imaš plavu kosu. To me buni - rekla je Ana.

- Prvi put sam imala plavu kosu, početak septembra - rekla je Sofija.

- Koje su te ribe blamovi. Ko će njih da oženi? - rekao je Terza.

- Da li Sofija sve laže? - pitala je Ana.

- Da - rekao je Dane.

- Rekao ti je k*rvo - odao je Terza.

- Moraš kod psihijatra da se lečiš. Što mi nisi rekao da si malo oboleo - rekla je Sofija.

- Rekao je da je rekao - rekla je Ana.

- Žašto si pisao poruke dok sam ila u Eliti. Idi na poligraf. - rekla je Sofija.

- Da li vas je Sofija prevarila za novac, da je vaš sin na*oman? - pitala je Ana.

- Da - rekao je Dane.

- Pisao mi je da neće da ga vidi u svom životu. Ti si za lečenje - rekla je Sofija.

- Mene boli k*rac i za tebe i za njega. Blam blamova. Čovek u goinama. Ne priliči ni njemu, može unuka da mu bude, ali njoj više ne priliči. On može da plati - rekao je Terza.

- Ko da mi zameri? Koga briga za matorog jarca. Ko ga j*ebe. Šta on ima od toga? - rekla je Sofija.

- Na koji način ti pišu? Budalo ko bi da te dovede sad ovako kući? Ja nisam bio sa babama. Dosta si ti mene komentarisala - rekao je Terza.

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Autor: Teodora Mladenović