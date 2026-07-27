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Gledalac žestoko opleo po Sofiji zbog ponašanja prema Danetu, očitao joj lekciju: Kome ti da uđeš u kuću?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gledalac nije imao reči hvale za Sofiju, pa joj uputio ozbiljne kritike.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, Nikola iz Trstenika je bio naredni gledalac koji se uključio.

- Njegov otac je rekao da ona nije za kuću i da tu rečenicu ne pogaziš. Sofija, od kojeg mesa se dobija teletina? - pitao je Nikola.

- Od teleta - rekla je Sofija.

- Aneli i Maja su rekle od jarca. Nemaju pojma, ono je sramota. Ti se okani čoveka i smiri se. Ti nisi svesna šta radiš, da vređaš invalida, čoveka koji ne može da govori. Ti nisi u vinklu uopšte. - rekao je Nikola.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vrlo je sposoban i zna da odgovori na razne načine. Da nije bilo mene Terza i Milica ne bi imali ovu težinu. - rekla je Sofija.

- Bolje da sam bio nebitan par nego da sam sve ovo uradio. Šta ti mešaš sad Milicu? To nije pričam, to je blam života šta sam ja uradio. Što ove sezone nisi bila sa nekim drugim? - rekao je Terza.

- To što ti nisi dovoljno voleo ženu kojoj si napravio dete to nije moj problem - rekla je Sofija.

- Ti nisi za rijaliti, ti i za lečenje. Neču nijednu da radi ovo što Sofija radi. Treba da se plašiš Boga. Ja sam invalid na štakama. - rekao je Nikola.

- Koliko godina imaš? - pitala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogu deda da ti budem. Kome ti da uđeš u kuću - rekao je Nikola.

- Ako ti ne bi muvao devojku mojih godina, kako onda goledaš na to što je on uradio - rekla je Sofija.

- Ti više nisi normalna kako se ponašaš - rekao je Nikola.

- Da li te je Asmin gledao? - pitala je Ana.

- Videi ste. - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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