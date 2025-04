Ti si folirant, otkud tolika promena posle... Aneli provalila Gastoza, on na nikad većoj meti osuda zbog ponašanja prema Anđeli (VIDEO)

Pljušte ozbiljne kritike!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu, a radilo se o čestitki koju je dobila Anđela Đuričić od porodice, a u kojoj Nenad Marinković Gastoz nije dobio pozdrave. Mateja Matijević javio se da da svoj sud.

- Da li promena briše sve što je bilo? Naša porodica sklapa utisak na osnovu svega što se dešava, a mi odnose tretiramo od ponedeljka do ponedeljka. Ja mislim da vas ne podržavaju jer vam odnos nije bio dobar, izgovorene reči i javno nikad ne bi izrazili taj stav da ti ne bi napravili problem, nego će kod kuće da ti kažu neke stvari. Keti, odgurivanje, dranje, bio si kao da je demon ušao u tebe - govorio je Mateja.

- Da li sam ja ikad rekao da me boli k*rac ili mi je bilo krivo? Da li sam veličao moje loše postupke? Izvinjavam se, zatvoren sam osam meseci i u rijalitiju i imam živce koji nekad odu u k*rac - dodao je Gastoz.

- Ena i Peja su super, da li to briše? - pitao je Matijević.

- Ne možemo da se poredimo. Meni je bitno da je ona srećna ovde. Mi smo isti, sj*bemo se malo i šta da radimo? Ja sam mislio da su napravili foru za maminu čestitku, a odjednom je to mamina omiljena boja. Ja bih voleo samo da budu iskreni za slavu - rekao je Gastoz.

- Nelogično mi je jer nisu pozdravili Gastoza, čovek se lepo pozdravio sa njim. Tad ga je prihvatio, svidelo mu se Gastozovo ponašanje i do Nove godine nisu imali nijedan konflikt, a posle je sve počelo da se dešava. On je nju posle bacao, gurao... Možda je čoveku smetalo da njegov budući zet pleše, Ketine izjave i naravno da je to boleština. Gastoz je poznat rijaliti igrač i njegova promena je najčudnija otkako je Anđela radila zadatak kod Drveta. Nije mala stvar kad je radila da se dovede njegov pas, to je veliki gest. On se vraća sa Rajskog ostrva ovde, zajedno su ovde bili i on odjednom govori posle zadatka: "Šta god da bude stojimo jedno uz drugo". Otkud tolika promena posle zadatka? On ćuti na sve, nema face kad pocrveni i sve je ravna linija. Meni je ovo gore nego ono. Šest meseci ti kao treba nekog da zavoliš? Gastoze ti si folirant, ostaćeš folirant - pričala je Aneli.

- Mi smo na televiziji, ako je Keti rekla da ste se dogovarali treba da demantuješ - dodala je Anđela.

- Mi smo pričali o svemu tome. Nema ništa od zajedničkog biznisa, smatram da je loša ispada. Demantujem i da ljudi misle da sam fejk, neću više da titram - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić