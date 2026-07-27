Njihova veza je od početka lakrdija: Gledateljka brutalno iskritikovala Sofiju, pa žestoko osudila njenu vezu sa Terzom! (VIDEO)

Vera nije štedela reči dok je komentarisala odnos Sofije i Terze, ocenivši da je njihova romansa od samog početka osuđena na propast.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, a naredna gledteljka koja se javila bil je Vera.

- Ovaj gospodin što je zvao pre mene iz Trstenik, sve se slažem od početka do kraja. Ne može da se podržava veza mlade devojke zbog materijalnih stvari. Nekorektno je prema svima. Svi znamo da se to ne podržava, a to zna i sama Sofija. Ne može se tolerisati nešto što nije opšteprihvaćeno. Moramo malo kritički da se osvrnamo na mladost sveta. Treba se nastojati reći tim osobama šta se misli. Sve ja razumem, mlada, lepa, hoće da živi na visokoj nozi. Ako je Terza jednom prilikom rekla, kad je bila saterana u zid, meni nije jasno zašto je promenio svoj stav da takav tip devojke, nije znao kojoj kategoriji pripada, ni za sto života, ni za glavu, i onda stupa u kontakt sa takvom devojkom. Mje je pitanje da li je moguće da je promenio takav stav o toj devojci ili je popunio prazninu i bilo mu je lakše da bude sa Sofijom? To ne mogu nikako da prihvatim. Tu je ispao i blam i sram svoje porodice, deteta, roditelja... Moj zaključak je da je ta veza od početka lakrdija. Ta veza nema perspektivu. NEk sednu i nek razmisle kuda bi vodila njihova veza. - rekla je Vera.

- Mi nismo u vezi - rekao je Terza.

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Autor: N.P.