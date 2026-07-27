AKTUELNO

Zadruga

Njihova veza je od početka lakrdija: Gledateljka brutalno iskritikovala Sofiju, pa žestoko osudila njenu vezu sa Terzom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vera nije štedela reči dok je komentarisala odnos Sofije i Terze, ocenivši da je njihova romansa od samog početka osuđena na propast.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, a naredna gledteljka koja se javila bil je Vera.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovaj gospodin što je zvao pre mene iz Trstenik, sve se slažem od početka do kraja. Ne može da se podržava veza mlade devojke zbog materijalnih stvari. Nekorektno je prema svima. Svi znamo da se to ne podržava, a to zna i sama Sofija. Ne može se tolerisati nešto što nije opšteprihvaćeno. Moramo malo kritički da se osvrnamo na mladost sveta. Treba se nastojati reći tim osobama šta se misli. Sve ja razumem, mlada, lepa, hoće da živi na visokoj nozi. Ako je Terza jednom prilikom rekla, kad je bila saterana u zid, meni nije jasno zašto je promenio svoj stav da takav tip devojke, nije znao kojoj kategoriji pripada, ni za sto života, ni za glavu, i onda stupa u kontakt sa takvom devojkom. Mje je pitanje da li je moguće da je promenio takav stav o toj devojci ili je popunio prazninu i bilo mu je lakše da bude sa Sofijom? To ne mogu nikako da prihvatim. Tu je ispao i blam i sram svoje porodice, deteta, roditelja... Moj zaključak je da je ta veza od početka lakrdija. Ta veza nema perspektivu. NEk sednu i nek razmisle kuda bi vodila njihova veza. - rekla je Vera.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi nismo u vezi - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.P.

#Borislav Terzić Terza

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

#sofija janićijević

POVEZANE VESTI

Domaći

Stići će ga sve suze ovog sveta! Dno-dna: Jelena Golubović žestoko osudila Terzin i Sofijin odnos (VIDEO)

Domaći

Majka ipak znala za zeta Atmira Albu?! Zbog ovog dokaza Sofijina priča da je zbog nacionalnosti dečka roditeljima lažno predstavila PADA U VODU (VIDEO

Domaći

Hitno oglašavanje Marije Kulić nakon žestokog sukoba Aneli i Sofije: Nije birala reči da uvredi Ahmićevu, evo i zbog čega! (FOTO)

Zadruga

Totalni fijasko Sandre Obradović: Gledateljka obrisala patos sa njom, Luka trlja dlanove od sreće! (VIDEO)

Horoskop

Njihova veza osuđena je na propast, najgori su partneri

Zadruga

Očitala joj bukvicu! Gledateljka razmontirala Matoru zbog izdaje Gastoza, pa životom stala uz Marinkovića! (VIDEO)