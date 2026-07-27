KO GUBI IMA PRAVO DA SE LJUTI: Aneli ne krije netrpeljivost prema Staniji, pa joj Dobrojevićeva poslala jasnu poruku!(VIDEO)

Tri dobro poznata rijaliti lica suočavaju se pred kamerama i bez zadrške govore o svim aktuelnim i gorućim temama koje intrigiraju javnost.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević večeras u studiju dočekuje pobednicu “Elite 9” Staniju Dobrojević, kao i njene najveće rivalke Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- U sve sam upućena dok se ne završi ''Narod pita''. Ko je ona nama da bi se bavili s njom? Volela bi ona da ima veći hajp kao ja i Aneli. - rekla je Maja.

- Ko gubi ima pravo da se ljuti. Srbija je glasala za mene. Ne stižem ni ljudima da se obratim. Neki ljudi ne žele da vide istinu. Oni su bili tu od početka, a ja sam ih ispratila. Svaki profil koji piše je fejk profil, a ja imam prave žene koje su tu preko 10 godina. Manja grupa ljudi koja ima hrpu lažnih profila. - rekla je Stanija.

- Kako komentarišeš što Maja komentariše da je Aneli mnogo bolji čovek? - pitao je Darko.

- Možda Maja glumi, možda je glumica. I da Maja nešto kaže za mene, ko je meni Maja. Ona je moga muža našla na OnlyFansu. Dovoljno je da platiš 20 dolara da neko opšti sa tobom. Sve ono što je meni govorila štek mama, ona je bila po štekovima. - dodala je Aneli.

- Ja ovu ženu ne poznajem - rekla je Stanija.

- Sad je došla i ovde glumi damu. Ona sad mene ne poznajem, a u Eliti me je napadala. - rekla je Aneli.

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Autor: Teodora Mladenović