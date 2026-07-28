Sukob ljutih rivalki ne jenjava! Maja isprozivala Staniju zbog haljine, ona uzvratila još žešće, pa se dotakle Takija: Pozivam ih na poligraf (VIDEO)

Tri dobro poznata rijaliti lica suočavaju se pred kamerama i bez zadrške govore o svim aktuelnim i gorućim temama koje intrigiraju javnost.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević večeras u studiju dočekuje pobednicu “Elite 9”, Staniju Dobrojević, kao i njene najveće rivalke Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- Prošlo je 7 dana od završetka rijalitija. Ona je bila moja poznanica, to je rekla i u rijalitiju i da smo se videle par puta. - rekla je Maja.

- Je l' Taki bio intiman sa Stanijom? - pitao je Darko.

- Da - rekla je Maja.

- Taki je bio intiman sa tobom. Ja ih pozivam na poligraf. On je jedna spdačina kome se smeju svi. - rekla je Stanija.

- Tvoja nemoć je što pokušavaš sad da hvataš na galamu. Tebe boli istina. Pokazala je nemoć jer je bila kombinacija na jednu noć mom ocu. Ostrašćena si zbog svoje prošlosti - rekla je Maja.

- Ovo su dve budale s kojima moram da sedim u emisiji. Sramota me je od Anelinog ponašanja, drugo, Maja je ostrašćena - rekla je Stanija.

- Okitila nam je ovde studio kao da je Nova godina. Ostala je zaleđena u dvehiljaditim. Ko sneguljica - rekla je Maja.

- Maji sam bila mentorka. - dodala je Stanija.

- Ja sam je vratila u medije. Kada te neko linčuje, povučeš se, ostaviš. Nije htela da ostavi Asmina posle klupice. - rekla je Aneli.

- Je l' ovako izgleda pobednica? Došla sa haljinom od 30 eura. - rekla je Maja.

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Autor: Teodora Mladenović