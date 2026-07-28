Treba da mi ljubite sliku svaki dan! Stanija žestoko potkačila Aneli, pa sve tri otkrile šta su videle na Asminu: Nije bio ovakav (VIDEO)

Nova pitanja, stari sukobi i otvoreni razgovori obeležili su gostovanje Stanije, Aneli i Maje u emisiji “Narod pita”.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević večeras u studiju dočekuje pobednicu “Elite 9” Staniju Dobrojević, kao i njene najveće rivalke Aneli Ahmić i Maju Marinković.

- U onim uslovima imamo drugo poašanje. Kruna je kod mene. Ovo nije crni sto nego emisija i sve može da se kaže na lep i kulturan način. Immo različite stavove - rekla je Stanija.

- Ona meni ne budi motivaciju da se svađam sa njom. Ne može lepo i civilizovano kad ona skače, Ne dozvoljava da sagovornik nešto kaže da se istina ne bi čula. Ponaša se identično samo na momenat zaboravi gde je. - rekla je Maja.

- Filip Car mi je čestitao na pobedi, Kija i mnogo jaka ekipa. - rekla je Stanija.

- Stanija meni nije bilo jasno da neko ko je ojadio čoveka za 400.000 eura prigovara? - pročitao je Darko.

- Ne prigovaram. - rekla je Stanija.

- Nekom dupl kruna, nekoem Filipova ćuna - nastavio je Darko.

- Mora biti jasniji na koga misli - rekla je Aneli.

- Jesi li sretna što si izgubila pobedu zbog Filipa? - pročitao je Darko.

- Filip i ja imamo toliku podršku. Ovih putem ih pozdravljam. Nisam nikakva štek mama. - rekla je Aneli.

- Majo da li ti je bilo teže što si lizala pod Durdžićima ili što su oni isto to veče grlili tvoju najveću supernicu Aneli? - pročitao je Darko.

- Nisam lizala pod i nije mi bilo teško - rekla je Maja.

- Šta ste sve tri videle u sladoleddžiji? - nastavio je Darko.

- Nije bio ovakav. Nije se ponašao ovako dok nije naleteo na OnlyFans. Ja sam drugog čoveka imala u kući i bili smo porodica - rekla je Aneli.

- Ne znam o kakvoj porodici priča after party mama, bila je u sedmom mesecu hapšenja, htela je da se baci sa terase. Ozbiljnu sam im lovu stavila u džep. Treba da mi ljube sliku svaki dan - rekla je Stanija.

- Asmin je neko ko je mene osvajao 6 meseci. Borio se pola godine za mene. On je harizmatičan i ima šarm za žene. Nije me prodao. Jeste pogan na jeziku. za mene je ovo bila kalsična online veza. - rekla je Maja.

- Neka ostane tako da je to bila online veza. Bolelo me je zašto me svi brišu. Želim da se operem od te veze i onosa sa njim - rekla je Stanija.

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Autor: Teodora Mladenović