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Asmin je težak manipulator! Gledateljka pružila punu podršku Staniji, pa se dotekla Durdžića: Drago mi je da su nastupili da brane istinu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tri dobro poznata rijaliti lica suočavaju se pred kamerama i bez zadrške govore o svim aktuelnim i gorućim temama koje intrigiraju javnost.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević večeras u studiju dočekuje pobednicu “Elite 9” Staniju Dobrojević, kao i njene najveće rivalke Aneli Ahmić i Maju Marinković, a Nada je bila naredna gledateljka koja se uključila putem telefonskog poziva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je teški manipulator, tipovali su staniju. Zna Asmin da ne može nikad da dostigne do Stanije. Tu je Aneli iskoristila priliku. Svaka joj čast, svako se snalazi kako ume. Stanija, do kad planiraš da budeš ovde? Znam šta je ona prošla i ljudi to ne mogu da shvate jer nisu prošli. Asminovi su roditelji pokazali da ne znaju ko su i šta su. Drago mi je da su nastupili da brane istinu i pravdu i da su se javili Aneli, kao majici njihove unuke. Teško je roditelju da se spusti na taj nivo. Koji su planovi što se tiče biznisa? - rekla je Nada.

- Pozdrav za gospođu. U rodni kraj idem drugi vikend. Hvala što ste me doveli do prvog mesta, a vi znate zašto - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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