Baka Nada nam je obezbedila stan: Nerio progovorio o svom odnosu sa Sitom nakon izlaska, otkrio kako je prošao razgovor sa sestrom! (VIDEO)

Nerio i Uroš spremni su da odgovore na sva pitanja gledalaca i progovore o najaktuelnijim temama.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja.

- Najviše je Teodora bila sujetna na Hanu. Jedva je čekala da Hana ispadne. Za prvi put, meni je 12. mesto fantastično. Mogao sam puno više da pokažem. - rekao je Nerio.

- S kim si se čuo od članova porodice? - pitao je Darko.

- Sa Groficom, sestrom najstarijom, baba Vidom i par poruka sa Aneli. - rekao je Nerio.

- Šta ti je rekla Grofica? - pitao je Darko.

- Najnormanije, kao da se ništa nije desilo. Rekla mi je o svom zdravlju i to me je uznemirilo - rekao je Nerio.

- Majka te nije kontaktirala - glasila je konotacija.

- Ne, a ni ja nju. Ja se držim toga da se neću javiti. Videćemo gde to vodi. Ušao sam svojom voljom. - rekao je Nerio.

- Čuo si se sa rođenom sestrom. Šta ti je ona rekla? - pitao je Darko.

- Ona ima 14 godina, tinejdžerka. Teško mi je pao taj razgovor. Rekla je da joj je teško palo sve što se događalo. To me je baš pogodilo. Nije bio ni malo lep razgovor - rekao je Nerio.

- Je l' si sed čuo sa Anelinim bratom? - pitao je Darko.

- Nisam - rekao je Nerio.

- Mateja iz Beograda kraj telefona. Prvo bih se obratio Urošu. Promenio sam mišljenje o tebi od prošle sezone. Zaslužio si top 5 ove sezone. - rekao je gledatelj.

- Nisam ničiju stranu birao. Trudio sam se da budem realan. Aneli je u ovoj sezoni stala uz mene i žao mi je što ona nije pobedila. - rekao je Uroš.

- Pozdraviću i Neria. Želim mu svu sreću sa Hanom. Nije mi se svideo način njegovog ulaska. Mislim da se porodica ne odriče tako lako. Da li si video neke stvari koje je tvoja mama pisala napolju? - rekao je Mateja.

- Nisam se bavio time šta je Sita objavljivala. Dala m je podršku u superfinalu. Pisala je svakakve stvari za mene, Hanu i Ariu. Nismo još stupili u kontakt. Ona se ne želi prva javit, a ni ja. Nisam podgovoren ni sa čije strane. Ušao sam iz besa i sa svim besom koji sam držao u sebi više od 3 godine. Stojim iza svega što sam ispričao. - rekao jue Nerio.

- Kako ste se ti i Hana snašli? - pitao je gledalac.

- Idemo u Split zahvaljujići baki Nadi koja nam je organizovala stan. Stan je iz snova. Neću se vraćati u Dubrovnik da živim. - rekao je Nerio.

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Autor: Teodora Mladenović