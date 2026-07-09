Povredilo me što je rekla da sam ja pričao te stvari: Alibaba otkrio da li će se posle svega svetiti Maji! (VIDEO)

U Beloj kući trenutno vlada posebna atmosfera, jer su u toku "Pitanja gledalaca", emisija koja redovno donosi najiskrenija priznanja, neočekivana suočavanja i odgovore na pitanja koja danima intrigiraju publiku.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Aneli Ahmić koja nije želela preterano da komentariše uvrede Stanije Dobrojević na račun njene ćerke Nore.

- Zbog čega sve vreme spominješ šta je Stanija rekla za tvoju ćerku? Nije Stanija tvoja adresa već Asmin, a uostalom tvoja mama je rekla da tvojoj ćerki daju novac u tramvaju - glasilo je pitanje.

- Ne zanima me uopšte, stojim pri svom stavu - rekla je Aneli.

- Ja ću zbog sebe reći još jednom da nisam tako mislila i da mi je žao, samo sam ponovila Asminove reči - rekla je Stanija.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Da li je moguće da dozvoliš sebi takav blam da se pomiriš s Majom nakon što ti je rekla ono za sestru i oca? - glasilo je pitanje.

- Već sam pričao o tome sinoć, šta da kažem? Najviše me povredilo što je rekla da sam joj ja pričao te stvari - rekla je Maja.

- Asmin nije psihički jak i koliko god mislio da može da izdrži pritisak, neće moći. On nije jak, on je u totalnoj depresiji. Nama su se mešali u život njegovi roditelji - rekla je Aneli.

- Meni se roditelji nikad nisu mešali u odnos, jedino samo joj je zamerala Mevlida zbog toga kako joj orman izgleda - rekao je Asmin.

- Meni je jedna torba nestala iz garderobera, a to mi je uzela njegova mama ili sestra jer su bile ljubomorne na skupocene torbe - rekla je Aneli.

- Samo da kažem da se ja neću svetiti Maji jer je odmah demantovala moju porodicu - rekao je Asmin.

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Autor: N.P.