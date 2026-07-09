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Ipak je ona žensko: Anđelo ne želi da degradira Boginju u Eliti, već će s njom spavati napolju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emisija "Pitanja gledalaca" donosi odgovore na najintrigantnija pitanja, razotkriva skrivene odnose među takmičarima i otvara teme koje su obeležile prethodne dane u Beloj kući.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Anđela Rankovića koji je progovorio o svom odnosu sa Tanjom Stijeljom Boginjom za koju je odlučio da svoj odnos s njom nastavi napolju.

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- Na skali od 1 do 10 koliko bi voleo da te Boginja ostavi na miru? Vidi se koliko ti je neprijatno kad te dodiruje - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa rekao sam joj da nema potrebe da prelazimo neku granicu, meni to ne može da škodi, ali ona je žensko. Napolju ćemo sve - rekao je Anđelo.

- Oko čega ste se celo veče raspravljali? - glasilo je pitanje za Draganu i Matoru.

- Jer smo pružile ruku jedna drugoj zbog piva, a ona je opet popila malo više - rekla je Dragana.

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- Mina da li si došla do te faze da prihvataš što Viktor prilazi svim devojkama i to te više ni ne dotiče? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam na koga se misli, mi se družimo sa svima - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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