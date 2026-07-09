Ništa od veze: Anđelo srušio Jakšićki sneška, ovo joj se neće dopasti! (VIDEO)

Nakon burnih dešavanja u Beloj kući, došlo je vreme za emisiju u kojoj publika vodi glavnu reč. "Pitanja gledalaca" tradicionalno donose najzanimljivije odgovore, neočekivana priznanja i raskrinkavanja koja često promene tok odnosa među takmičarima.
Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković koja je otkrila zbog čega konstantno koristi rečenice Filipa Cara, a ona se na momenat skroz izgubila.
- Dokle ćeš svaku rečenicu počinjati Carevom rečenicom: ''Vidi da ti kažem'', postala si providna? - glasilo je pitanje.
- Jeste on to koristi, sad sam setila. Evo sad su me oni podsetili, totalno sam zaboravila - rekla je Maja.
Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.
- Kuneš se u Noru, pa opet završiš sa Filipom - glasilo je pitanje.
- Nikad se nisam klela - rekla je Aneli.
Naredno pitanje bilo je za Anđela Rankovića.
- Anđelo šta misliš kako na tvoje vaćarenje s Boginjom gleda Jakšićka koja je rekla da između vas ima emocija i da ćete napolju biti u vezi? - glasilo je pitanje.
- Može tako da priča, ali od veze nema ništa. Mi smo bili bliski, ali smo samo prijatelji. Nisam s njom ništa dogovorao, nikakvu vezu niti bilo šta. Da sam želeo da uđem ovde u vezu, ja bih ušao - rekao je Anđelo.
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Autor: N.P.