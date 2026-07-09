Ori se Bela kuća: Kačavenda i Janjuš opet pronašli razlog da se posvađaju, pljušte prozivke! (VIDEO)

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Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon burnih dešavanja u Beloj kući, došlo je vreme za emisiju u kojoj publika vodi glavnu reč. "Pitanja gledalaca" tradicionalno donose najzanimljivije odgovore, neočekivana priznanja i raskrinkavanja koja često promene tok odnosa među takmičarima.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje Maji Marinković koja je otkrila da nikada ne pada u depresiju, kao i da je apsolutno ništa ne dotiče.

- Pade ti u krevet i depresiju zbog Stanije, e moja Majo karma je k*čka - glasilo je pitanje.

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- Ja nisam u depresiji, to u meni ne postoji apsolutno - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je i problem, što je ništa ne dotiče zato tako lako i prelazi preko uvreda - rekao je Luka.

- Maja uopšte nije lagana jer i ona ima odgovornost u glavi, ali ona tako funkcioniše nažalost Asmine jer je devet godina u rijalitiju. Ja ne mislim da Asmin to lagano prihvata, ti si samo pukao u glavi i u nekim trenutcima ne znaš šta se dešava s tobom - rekao je Janjuš.

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- Maja je tvoja dugogodišnja poznanica i bivša devojka zbog koje si ostavio ženu, klošaru jedan raspali - rekla je Milena.

- Ja prvi kažem da su krivi, nema priče nikakve. Milena neće Maji da se zamera jer Asmina ne može očima da gleda - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si baš dao Asminu savet, baš si mu puno pomogao. Ne jedi bre g*vna majmune jedan - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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