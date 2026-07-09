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Ipak rešili da se odvoje jedno od drugog: Aneli i Đukić shvatili da nikad ne mogu da budu srećni! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon burnih dešavanja u Beloj kući, došlo je vreme za emisiju u kojoj publika vodi glavnu reč. "Pitanja gledalaca" tradicionalno donose najzanimljivije odgovore, neočekivana priznanja i raskrinkavanja koja često promene tok odnosa među takmičarima.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje Ivanu Marinkoviću koji je progovorio o novcu koji mu je dao Asmin Durdžić.

- Je l' moguće da si sinoć od Asmina tražio pare? - glasilo je pitanje.

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- Mi imamo dogovor svake nedelje - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dragana znamo kako se tvoji roditelji ne slažu sa Matorom još odavno, što nisi to rešila napolju nego čekaš sad rijaliti? I posle ti je porodica najpreča - glasilo je pitanje.

- Jeste mi porodica najpreča. Bili su ljuti na mene, nisam uspela to da rešim - rekla je Dragana.

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- Zašto dozvoljavaš dušmanima da te odvoje od Filipa? - glasilo je pitanje.

- Ne dozvoljavam, ovako je najbolje apsolutno za nas i sad smo se dogovorili da ide svako na svoju stranu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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