Ipak rešili da se odvoje jedno od drugog: Aneli i Đukić shvatili da nikad ne mogu da budu srećni! (VIDEO)

Nakon burnih dešavanja u Beloj kući, došlo je vreme za emisiju u kojoj publika vodi glavnu reč. "Pitanja gledalaca" tradicionalno donose najzanimljivije odgovore, neočekivana priznanja i raskrinkavanja koja često promene tok odnosa među takmičarima.
Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje Ivanu Marinkoviću koji je progovorio o novcu koji mu je dao Asmin Durdžić.
- Je l' moguće da si sinoć od Asmina tražio pare? - glasilo je pitanje.
- Mi imamo dogovor svake nedelje - rekao je Ivan.
- Dragana znamo kako se tvoji roditelji ne slažu sa Matorom još odavno, što nisi to rešila napolju nego čekaš sad rijaliti? I posle ti je porodica najpreča - glasilo je pitanje.
- Jeste mi porodica najpreča. Bili su ljuti na mene, nisam uspela to da rešim - rekla je Dragana.
- Zašto dozvoljavaš dušmanima da te odvoje od Filipa? - glasilo je pitanje.
- Ne dozvoljavam, ovako je najbolje apsolutno za nas i sad smo se dogovorili da ide svako na svoju stranu - rekla je Aneli.
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Autor: N.P.