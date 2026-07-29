Javila se Neriova baka Nada u Narod pita: Četiri godine se nisu videli, ona iznela sve što joj leži na duši! Za jednog člana porodice Ahmić ima reči hvale! (VIDEO)

Ne može da dočeka dan kad će se ponovo sastati!

U toku je emisija "Narod pita". Gosti voditelja Darka Tanasijevića večeras su Nerio Ružanji i Uroš Stanić. Usledilo je novo telefonsko uključenje, a u program uživo javila se Neriova baka Nada Ružanji.

- Nerio sad ima stan, videćete kad dođete. Ja sam Neriu pisala da se pomiri sa majkom, ali mi je rekao da neće. Oni su nama toliko zla učinili. Ljuta sam na Nerio kad je pričao sa Aneli da je baka išla u centar za socijalni rad, toliko godina smo te tražili, a ona je rekla: "Šta ste tražili to ste dobili", a mi smo dobili mrtvog sina. Da li se sećaš da si me molio da ne idem na sud pošto znam kakva je ona? Ti si rekao da ćeš da dolaziš kod nas, ali posle smo čuli da su te nagovorili. Ja sam toliko uznemirena, a i srećna. Mi smo iz centra dobili da je on rekao da ne želi kod bake i deke, mislim to sam čula u emisiji - govorila je Nada.

- Kako ste se osećali kad ste čuli da je on priznao da su njega majka nagovorila da vas se odrekne kad je imao 11 godina? - upitao je Darko.

- Mi smo dobili da se javimo u centar. Moj muž i ja smo bili oko tri sata u policiji, samo patike što nam nisu izuli. Nerio zna da su mu najlepši dani bili kod bake i da smo ga sve naučili. Sve pohvale i za Iću - rekla je ona.

- Koliko dugo niste videli Neria? - upitao je voditelj.

- Pa znate kako, Hana je bila trudna, deda je dao novac. Nismo se videli oko četiri godine. Nama su komšije javile da je on ušao u "Elitu". Htela bih da ga pitam zašto nije tražio pomoć od nas? Bio je ovde i zna sve, neću ja da hvalim - rekla je Nada.

- Iskreno nisam hteo da budem taj koji moljaka i traži neku pomoć - odgovorio je on.

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Autor: A. Nikolić