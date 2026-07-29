Mama te ne voli! Gledalac poručio Neriu da se ne javi Siti, smatra da roditelj treba da potraži svoje dete! (VIDEO)

Nerio i Uroš spremni su da odgovore na sva pitanja gledalaca i progovore o najaktuelnijim temama.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja.

- Ta Stanija se podsmevala na mojoj životnoj priči. Stanija je osoba koja je poznata po golotinji, OnlyFansu. Pokušala je od ssebe da napravi žrtvu na kontu Asmina. Jako nisko je udarala. Boginja isto ima tešku životnu priču. - rekao je Uroš.

- Nerio, kakvo je tvoje mišljenje o Staniji? - pitao je Darko.

- Moje mišljenje o njoj je bilo turbulentno. Na početku nisam mogao da je smislim što se moglo videti na nominacijama. To je više zato što me je iritirala za stolom. Jedno te isto je ponavljala. Iritantnija i od moje tetke jer bi Aneli i rekla nešto novo. Pred kraj sam je zgotivio. Moje mišljenje je pola pola. Mislim da ima i gorih od nje. - rekao je Nerio.

- Da li je Nerio pogledo sve snimke od Site? - pročitao je Darko pitanje sa aplikacije X.

- Nisam pogledao nijedan klip od nje što je objavljivala. Video sam taj njen famouzni jutjub kanal, ali nisam gledao. Već imam u glavi šta je pričala. Nisam ih gledao niti ih planiram gledati. Ja se uopšte nisam plašio Site. Nisam se plašio ni toga šta će naro0d da kaže jer znam da sam u pravu. Sekunde nisam imao strah. Jedino što nas je bilo strah je gde ćemo. - rekao je Nerio.

- Velibor kraj telefona. Nerio je bio moj favorit. Vidi se da je njegova priča autentična. Ne treba da zoveš majku. Roditelj treba uvek da traži svoje dete. Nemoj zvati ako ona nema osećaj da traži dete posle svega što je učinila. Mama te ne voli. - rekao je gledalac.

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Autor: Teodora Mladenović