Nije ni najbliže onome čemu sam se nadao: Nerio otvorio dušu o prekidu porodičnih odnosa i najtežiem životnom udarcu, pa ocenio Fifino umeće! (VIDEO)

Nerio i Uroš spremni su da odgovore na sva pitanja gledalaca i progovore o najaktuelnijim temama.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja.

- Kakav je trenutni odnos sa Aneli? - pitao je Darko.

- Rekla mi je da su pokloni koji nisu unešeni za Bajram kod nje i da mogu da joj se javim - rekao je Nerio.

- Šta te je najviše povređivalo kod nje tokom bopravka u Eliti? - pitao je Darko.

- Čim jedna rečenica od strane mene ili Hane njoj ne bi odgovarala sve se vraćalo na staro. Te naše svađe su me najviše povrešivale. Ona je osoba sa kojom nisam hteo da se svađam unutra. Sa njom sam možda imao najveće rasprave i sukobe. Bilo mi je krivo kad sam nju uvredio. Rekla je da je Aria zaostala. -rekao je Nerio.

- Da li je Sitina mržnja prema Hani jača nego ljubav prema tebi? - pitao je Darko.

- Jeste. Kad sam saznao da je Hana trudna, moja najmlađa sestra, zamišljao sam da će odrastati zajedno. Nia je upoznala Ariu u par navrata ali to nije ni najbliže onome čemu sam se nadao. Nia je baš moja prva beba i prva reč joj je bila braco. - rekao je Nerio.

- Boli te uskraćen odnos sa sestrom, verujem da te to boli. Tvoje dete nema nikakav kontakt sa bakom Sitom - rekao je Darko.

- Mislio sam da će se vremenom izbalansirati ali ne verujem da će ikada doći do toga - rekao je Nerio.

- Hadžibranko je na vezi iz Višegrada. Voleo bih da od njih čujem u kojim figurama šahovskim vide sebe? - pitao je gledalac.

- Ja mislim da sam top. Ja pratim samo jedan pravac i ne skrećem sa tog pita. - rekao je Nerio.

- Ja sam kraljica. Kraljica života, rijalitija, sveta i heroina života - rekao je Uroš.

- Nisam slučajno ovo pitao. Setite se u kojim ulogama ste bili dok ste bili u rijalitiju. Ukiju bih dodelio ulogu lovca. Nerio opet onako, nije mi baš ličilo na figuru topa. On jeste dobacio daleko što se tiče plasmana, ali mi više odgovara uloga na slovo g. Sve do sada što sam gledao, video sam ga u tim nekim situacijama i ulogama. Dosta je dobro bio obučen i iškolovan za ulogu u kojoj jeste. Umeo je da bude višeslojno proikazan. - rekao je gledatelj.

- Zašto Nerio nije 4 godine otišao da poseti babu Nadicu ? - pročitao je Darko pitanje.

- Nisam hteo da budem nametljiv i da budem unuk koji kuka. Izgubili smo neku konekciju i udaljili smo se - rekao je Nerio.

- Oceni Fifino umeće - nastavio je Darko.

- Pet. Gleda me žena - rekao je Nerio.

- Uroše da li bi bio sa Danetom? - pročitao je Darko.

- Ne. To može samo Sofija - rekao je Uroš.

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Autor: Teodora Mladenović