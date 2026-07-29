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Pokazao je da je klasični ker Maje Marinković: Uroš izneo svoje mišljenje o Alibabi, Nerio ne zna kako će ujaku na oči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uroš i Nerio bez zadrške progovorili o svim aktuelnim dešavanjima i odnosima koji intrigiraju javnost.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja.

- Sve moje pohvale idu Neriu. Presladak si , nema šta. Sviđa mi se što sve prebaciš na humor. Hana te voli i to se vidi. Uroše iz kog si mesta? - rekla je gledateljka.

- Ja sam iz Beograda, rođen sam u Beogradu. Živeo sam u Starčevu 4 godine, ali nisam odatle. - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vrlo si zanimljiv, smeo, direktan i lepo komentarišeš. Nisi glup dečko. Želim ti sreću i guraj i dalje tako. - rekla je gledateljka.

- Ja sam gazio i Asmina i Maju i bio sam suroviji prma njima nego prema Staniji. Hvala vam na podršci. Prema Maji sam bi surov. Totalno se izblemirala zbog opstanka. Davala je svoju intimu da bi Asmin ostao sa njom. - rekao je Uroš.

- Koji muškarac je najveći muškarac kad glumi mačo muškarca? - pročitao je Darko pitanje.

- Asmin. Pokazao je da je klasični ker Maje Marinković. Sam sebe jke demolirao i zgazio kad se pomirio sa Majom. Pokazao je da je loš otac i da ga dete ne zanima. Asmin je pokazao da sme samo na mene i Daču - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da je Luka imao kosu, da li bi imao nešto više? - glasilo je naredno pitanje.

- Mislim da treba da se fokusira na druge probleme. Nerio nije moj tip. Ja volim starije muškarce. - rekao je Uroš.

- Kako ćeš ujaku na oči izaći? - pročitao je Darko.

- Ne znam - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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