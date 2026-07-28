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One su bleda kopija originala: Uključila se gledateljka koja je samo reči hvale je imala za Staniju, pa joj poželela da se ostvari u ulozi majke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tri dobro poznata rijaliti lica suočavaju se pred kamerama i bez zadrške govore o svim aktuelnim i gorućim temama koje intrigiraju javnost.

U toku je još jedna emisija “Narod pita”, a voditelj Darko Tanasijević ugostio je u studio Staniju Dobrojević, Aneli Ahmić i Maju Marinković, a naredna gledateljka uključila se iz Kruševca.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svakoj čestitam onoj čemu je sklona. Toj devojci sam sve opraštala. Stanija nemoj da se savijaš i spuštaš. Ja sam ostala noćas da gledam u bruki kojoj sediš. Što si se spuštala na taj nivo preko puta tebe? Šta će tebi to? Ti nisi one. One su bleda kopija originala i nikad neće moći da budu original. Bog ti je dao ono što mnogima nije. - rekla je gledateljka.

- Hvala puno na ovim lepim rečima. Desilo mi se oo u životu sa pogrešnim izborom partnera. Uspeli su da moju pozitivu spuste na negativnu vibru. Nije kraj, ovo je novi početak. - rekla je Stanija.

- Želim ti od srca da dobiješ bebu - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde Duško Janković iz Šapca. Želim da čestitam Staniji na zasluženoj pobedi. Žao mi je što deliš vazduh sa ovima. Odnela si pobedu i tvoja je kruna. - rekao je naredni gledalac.

- Tako je. Dupla kruna - rekla je Stanija.

- Aneli je mnogo ljubomorna na tvoju kosu - rekao je Duško.

- Nažalost, trpim - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako se osećaš povodom toga da je Stanija broj jedan? - pitao je Duško.

- Ja sam sebi broj jedan - rekla je Aneli.

- Nikad nećeš biti broj jedan čak ni u snu - rekao je Duško.

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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