Brzopleto je napravila dete, biće na kraju iskorišćena: Uroš ne krije koliko ga je Anita razočarala, Nerio progovorio o svom odnosu sa Hanom! (VIDEO)

Uroš bez zadrške progovorio o svim aktuelnim dešavanjima koji intrigiraju javnost.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja. Usledilo je novo telefonsko uključenje, a u program uživo

- Uroše ko te je u Eliti najviše razočarao? - pitao je Darko.

- Jedino ko je pokazao lojalnost je Milica. Anita me je razočarala. Davao sam joj najdobromernije savete. Bili su joj bitniji Dača, Mina, Asmin i Maja. Na kraju su je svi izdali. Nije imala sluha da me razume. Bio sam presrećan njenim ulaskom. Okrenula se protiv mene. Brzopleto je napravila dete. Luka je rijaliti fanatik. Anita će biti na kraju iskorišćena. - rekao je Uroš.

- Stanija nije htela da se druži nego je htela da bude svoja. - rekla je gledateljka.

- Ona je zaleđena u vremenu pre 20 godina. Stanija nije najgori čovek, tu pored nje je i Asmin. Loš je čovek, brat, sin. Prodao je svoju porodicu za šaku medija. - rekao je Uroš.

- Ti si bio dobar ove godine. Mogla bih po ceo dan da gledam tvoje i Janjuševe klipove. Nerio bila sam zabrinuta u početku. Mislim da imaš jako lepo izražavanje, da si kulturan i mnogo si inteligentniji od Hane. Mora ona da te prati da bi bili par. - rekla je gledateljka.

- Ko tu koga treba da prati? Hana je mnoge stvari zamerala Neriu. - pitao je Darko gledateljku.

- Aneli i ona su imale neke rasprave, on je mogao da s ubaci, a mislim i da jeste. Htela je da ima neku priču i ona je samo njega izazivala, pogotovo utorkom. On jadan ne zna šta ga je snašlo. Nerio je dobar momak i imaju slatko detence. Nek vode računa o parama. - rekla je gledateljka.

- Da li si pričao sa Hanom o svim problemima? - pitao je Nerio.

- U rijalitiju smo imali svađe zbog Fifi jer mi to nismo raščistili napolju. Krili smo to sve dok nije bio rođendan Velikog šefa. - rekao je Nerio.

- Hana se ponašala kao da je ljubomorna i sujetna na Neria. Unutra kad je ušla govorila je da je ne brani dovoljno, terala ga je da iznosi sitnice. Osuđujem Situ za svaki postupak. Za Fifi na mrežama ljudi govore da si izmislio. - rekao je Uroš.

- Da li si se čuo sa Fifi nakon izlaska? - pitao je Darko.

- Nisam. Nisam imao nikakv kontakt sa Fifi i nemam želju. Neponovilo se - rekao je Nerio.

- Ona je konstantno tražila još - dodao je Uroš.

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Autor: Teodora Mladenović