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Beži što dalje od Aneline familije: Gledateljka smatra da će Sita kontaktirati Neria i da uprkos svemu živi svoj život! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerio i Uroš spremni su da odgovore na sva pitanja gledalaca i progovore o najaktuelnijim temama.

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja. Usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Čije prezime nose? - pitala je Ljilja.

- Tatino - rekao je Nerio.

- Beži od Aneline familije što dalje i živi svoj život. Nikakve kontakte sa njima ne treba da imaš - rekla je Ljilja.

- To mi je i bio cilj da se odvojim i da nastavim sa svojom porodicom - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- To nije majka. To je samo žena koja te je rodila. - rekla je Ljilja.

- Niti ona želi da kontaktira mene niti ja nju - rekao je Nerio.

- Ne boj se, pokušaće ona da te kontaktira - rekla je Ljilja.

- Ja ne vidim razlog zašto bih ja prvi nju kontaktirao posle svega. - rekao je Nerio.

- Što si prestao da radiš po bolnicama? - pitala je Ljilja Uroša.

- Dao sam otkaz zbog rijalitija. Nisam mogao da preživim sa platom u Beogradu. - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si siguran da si ti dao otkaz? Dobio je otkaz. Toliko si bezobrazan. - rekla je gledateljka.

- Vi ste tako jedna zla i pokvarena žena. Meni je plata bila 6.000 dinara. - rekao je Uroš.

- Ovde Slavica iz Zemuna. Poseban pozdrav za Neria. Bože zdravloja da proširiš porodicu. Pozdraviću i Uroša. Ti si svoj kakav si takav i ja te takvog volim.- rekla je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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