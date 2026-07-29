Beži što dalje od Aneline familije: Gledateljka smatra da će Sita kontaktirati Neria i da uprkos svemu živi svoj život! (VIDEO)

Nerio i Uroš spremni su da odgovore na sva pitanja gledalaca i progovore o najaktuelnijim temama.
U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Darko Tanasijević ugostio je večeras Uroša Stanića i Neria Ružanja. Usledilo je novo telefonsko uključenje.
- Čije prezime nose? - pitala je Ljilja.
- Tatino - rekao je Nerio.
- Beži od Aneline familije što dalje i živi svoj život. Nikakve kontakte sa njima ne treba da imaš - rekla je Ljilja.
- To mi je i bio cilj da se odvojim i da nastavim sa svojom porodicom - rekao je Nerio.
- To nije majka. To je samo žena koja te je rodila. - rekla je Ljilja.
- Niti ona želi da kontaktira mene niti ja nju - rekao je Nerio.
- Ne boj se, pokušaće ona da te kontaktira - rekla je Ljilja.
- Ja ne vidim razlog zašto bih ja prvi nju kontaktirao posle svega. - rekao je Nerio.
- Što si prestao da radiš po bolnicama? - pitala je Ljilja Uroša.
- Dao sam otkaz zbog rijalitija. Nisam mogao da preživim sa platom u Beogradu. - rekao je Uroš.
- Je l' si siguran da si ti dao otkaz? Dobio je otkaz. Toliko si bezobrazan. - rekla je gledateljka.
- Vi ste tako jedna zla i pokvarena žena. Meni je plata bila 6.000 dinara. - rekao je Uroš.
- Ovde Slavica iz Zemuna. Poseban pozdrav za Neria. Bože zdravloja da proširiš porodicu. Pozdraviću i Uroša. Ti si svoj kakav si takav i ja te takvog volim.- rekla je gledateljka.
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Autor: Teodora Mladenović