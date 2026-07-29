Dva ljuta rivala stižu u Narod pita! Večeras ne smete propustiti suočavanje Anđela i Ivana Marinkovića!

Voditeljka Ana Radulović u studiju televizije Pink ugostiće dva suparnika koji su u Beloj kući vodili višesatne rasprave.
Nakon deset meseci ljute borbe rijaliti "Elita 9" je završen, a četvrtoplasirani superfinalista Ivan Marinković i jedanaestoplasirani Anđelo Ranković večeras će se suočiti u studiju televizije Pink u emisiji "Narod pita".
Voditeljka Ana Radulović ugostiće velike rivale koji su u Beloj kući imali žestoke rasprave, prozivke i svađe, pa nema sumnje da će i ove večeri atmosfera u studiju biti izuzetno napeta.
Šta se dešava u njihovom životu nakon rijalitija, da li su neke probleme uspeli da reše, šta im je doneo plasman i učešće u "Eliti", kao i da li su popravili ili naprotiv, pogoršali svoj odnos, saznaćemo večeras.
Zato ne propustite novo izdanje emisije "Narod pita" ove noći od 23 časa na televiziji Pink!
Autor: R.L.