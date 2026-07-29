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Ovo joj je u rijalitiju najviše falilo! Stanija Dobrojević hitno otišla na sređivanje lica! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon boravka u rijalitiju, pobednica "Elite 9" otišla je u salon lepote, gde je najveći akcenat stavila na lice.

Stanija Dobrojević, koja je odnela pobedu u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima "Elite", rešila je da se nakon rijalitija posveti sebi.

Ona je, čim je našla slobodnog vremena, posetila salon lepote i odradila određene tretmane lica.

Foto: Instagram.com

Ona je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila trenutak iz salona, gde se vidi koliko uživa u ulepšavanju i koliko joj je to nedostajalo u rijalitiju.

Podsetimo, Stanija je i tokom boravka pred kamerama vodila računa o svom izgledu. Bila je veoma uporna i redovna kada su treninzi u pitanju, a gledaoci "Elite" neretko su pratili i njeno meditiranje, kao i časove joge.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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