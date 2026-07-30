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Procvetao nakon njenih reči! Ivanova vatrena ga zasula komplimentima, on pokazao veliku naklonost prema njoj (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ivan ne može da sakrije koliko mu prijaju reči gledateljke!

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ove večeri ugostila je u studio Anđela Rankovića i Ivana Marinkovića, a za sam kraj uključila se komšinica Lela.

- Htela sam da pozdravim bivše učesnike ''Elite 9'' i da im poželim sve najbolje i da ponovo uđu. I Anđelo i Ivan imaju posebne harizme. Svaki na sopstevni način ima svoju harizmu. Najelokventniji, pametniji je bio Ivan i moj favorit. - rekla je gledateljka.

- Tačno se oseča po glasu kakva ste gospođa. - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za mene je Ivan bio neprikosnoven. Dodađu i Matoru gde se vidi da je jako inteligentna i pametna. Pobnednik je trebao da bude Ivan, pa Matora. Ja sam vas dobrim delom dovela do tog mesta. Pedeset poruka sam ja poslala za Ivana. Moj doprinos je bio veliki. I sa četvrtim sam ja bila zadovoljna . - rekla je gledateljka.

- Moj naklon - rekao je Ivan.

- Nemojte da se obazirete na primedbe razne. Vi vodite računa dalje u životu da sačuvate svoje zdravlje, uspostavite porodične relacije dobrog odnosa. Deca nisu kriva ako nešto ne štima između roditelja - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Javite mi se na Instagramu.Želeo bih da porazgovaramo - rekao je Ivan.

- Pozdrav i za Anđela - rekla je gledateljka.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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