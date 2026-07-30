Ni Terza, ni Dane! Evo sa kojim muškarcem je Sofija Janićijević UHVAĆENA! (FOTO)

Prijatno društvo, večera i tip-top kombinacija bili su dovoljni da zapale društvene mreže.

Bivša učesnica "Elite 9" Sofija Janićijević napravila je pravu pometnju u rijalitiju, kada se saznalo za njenu vezu sa sedamdesetogodišnjim Danetom, koji joj je slao ogromne svote novca.

Ništa manje turbulentna nije bila ni njena veza sa Borom Terzićem Terzom, a nakon napuštanja "Elite" Sofija je uhvaćena u provodu sa potpuno trećim muškarcem.

U pitanju je Sale Luks, sa kojim je Janićijevićeva izašla na večeru. Oni su se provodili u centru Beograda, tip-top sređeni i vidno raspoloženi, a uz selfi iz izlaska okačili su pesmu Maje Berović "Laju kuje".

Podsetimo, Sale i Sofija su se u Beloj kući družili, te ne čudi što je baš sa njim izašla na večeru, jer su svoje prijateljstvo očigledno nastavili i van kamera.

Autor: R.L.