AKTUELNO

Domaći

Ni Terza, ni Dane! Evo sa kojim muškarcem je Sofija Janićijević UHVAĆENA! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Prijatno društvo, večera i tip-top kombinacija bili su dovoljni da zapale društvene mreže.

Bivša učesnica "Elite 9" Sofija Janićijević napravila je pravu pometnju u rijalitiju, kada se saznalo za njenu vezu sa sedamdesetogodišnjim Danetom, koji joj je slao ogromne svote novca.

Foto: Pink.rs

Ništa manje turbulentna nije bila ni njena veza sa Borom Terzićem Terzom, a nakon napuštanja "Elite" Sofija je uhvaćena u provodu sa potpuno trećim muškarcem.

U pitanju je Sale Luks, sa kojim je Janićijevićeva izašla na večeru. Oni su se provodili u centru Beograda, tip-top sređeni i vidno raspoloženi, a uz selfi iz izlaska okačili su pesmu Maje Berović "Laju kuje".

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Sale i Sofija su se u Beloj kući družili, te ne čudi što je baš sa njim izašla na večeru, jer su svoje prijateljstvo očigledno nastavili i van kamera.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#Sofija Janicijevic

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kakvo unakažavanje Sofije Janićijević: Terza je isponižavao za sva vremena, posle ovoga je ni Dane neće hteti! (VIDEO)

Domaći

Hana Ikodinović objavila snimak sa polugolim muškarcem, pa ga brzo obrisala: Svi se pitaju ko je misteriozni momak iz sobe (FOTO)

Domaći

Sređujem se i kad idem do prodavnice! Ivanu Nikolić nikada nećete sresti APA-DRAPA, pevačica otkrila zašto iz kuće ne izlazi bez ovoga! (VIDEO)

Domaći

Sofija Janićijević zauzela je 19. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

Domaći

I mene je začudilo: Bojana Lazić o sukobu sa Desingericom, otkrila kako gleda na to što se nije javio Zorici Brunclik (VIDEO)

Lifestyle

Tinejdžeri više ne ispuštaju telefon iz ruku ili su za komjuterom: Evo gde je granica između zabave i ozbiljnog problema!