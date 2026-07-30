Janjuša rođeni brat NAVUKAO, umalo se polomio! Hit snimak košarkaša iz Prijepolja! Uskače u dvorište i moli se da preživi (VIDEO)

Janjuš je očigledno potpuno ispao iz forme, pa tako više ne može lagano da skoči ni sa male visine.

Bivši učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš poznat je po svom vedrom duhu i tome što je uvek raspoložen za dobru zabavu i šalu.

Izgleda da je i njegov brat Boris takav, s obzriom na hit snimak koji je objavio na svom Instagram profilu.

Naime, Janjuš i Boris su šetali Prijepoljem, kad je Markov brat odlučio da idu "prečicom" preko nečijeg dvorišta.

Kad je Boris uskočio, počeo je da snima Janjuša, koji se kolebao, molio, pokušavao sa jedne, i sa druge strane i na kraju jedva uskočio u dvorište.

Dok je pokušavao da nađe pravi "položaj" za najsigurniji skok, Janjuš se molio da sačuva živu glavu, ali i psovao, dok ga je Boris zadirkivao da "trenira za Partizan".

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Autor: R.L.