Odmah prestanite! Aneli Ahmić nestala sa mreža, fanovi digli PANIKU, evo šta se dešava

Vrlo ozbiljno i upozoravajuće obaveštenje osvanulo je na njenim fan stranicama.

Drugoplasirana superfinalistkinja Aneli Ahmić nestala je sa društvenih mreža nakon što je otputovala u svoj rodni Dubrovnik, da se napokon sretne sa ćerkom.

Njeni fanovi su digli paniku tražeći svoju miljenicu, a onda se na jednoj fan stranici pojavilo obaveštenje, ali i upozorenje.

Naime, njene adminke napisale su da fanovi prestanu sa uznemiravanjem, te da je Aneli preko potreban mir.

- Obaveštenje za sve: Molim vas da odmah prestanete da uznemiravate Aneli porukama u DM. Potreban joj je mir, odmor i vreme koje trenutno provodi sa Norom. Poštujte to. Za sva pitanja, informacije ili bilo kakvu komunikaciju u vezi sa Aneli, obraćajte se isključivo meni. Ja sam njen glavni admin i jedina osoba zadružena za takve stvari. Svako treba da zna svoje granice i da ih poštuje. Hvala svima koji razumeju i poštuju ovu odluku - poručili su sa Aneline fan stranice.

Autor: R.L.