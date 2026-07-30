AKTUELNO

Domaći

Odmah prestanite! Aneli Ahmić nestala sa mreža, fanovi digli PANIKU, evo šta se dešava

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Vrlo ozbiljno i upozoravajuće obaveštenje osvanulo je na njenim fan stranicama.

Drugoplasirana superfinalistkinja Aneli Ahmić nestala je sa društvenih mreža nakon što je otputovala u svoj rodni Dubrovnik, da se napokon sretne sa ćerkom.

Foto: Pink.rs

Njeni fanovi su digli paniku tražeći svoju miljenicu, a onda se na jednoj fan stranici pojavilo obaveštenje, ali i upozorenje.

Naime, njene adminke napisale su da fanovi prestanu sa uznemiravanjem, te da je Aneli preko potreban mir.

- Obaveštenje za sve: Molim vas da odmah prestanete da uznemiravate Aneli porukama u DM. Potreban joj je mir, odmor i vreme koje trenutno provodi sa Norom. Poštujte to. Za sva pitanja, informacije ili bilo kakvu komunikaciju u vezi sa Aneli, obraćajte se isključivo meni. Ja sam njen glavni admin i jedina osoba zadružena za takve stvari. Svako treba da zna svoje granice i da ih poštuje. Hvala svima koji razumeju i poštuju ovu odluku - poručili su sa Aneline fan stranice.

Foto: E-Stock/Gaja

Autor: R.L.

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Društvo

Oblaci se gomilaju nad Srbijom: Stiže kiša, a biće i snega: Evo koji će delovi prvi na udaru

Domaći

NESTALA ANA KORAĆ! Fanovi zabrinuti šta se dešava, ovo su detalji

Društvo

ŠTA SE DEŠAVA SA VREMENOM? Naoblačilo se u celoj Srbiji, evo gde će još biti kiše: Oglasio se RHMZ, pomenuli i vikend

Zadruga

Nekad sam slušala tvoje pesme, a sad sedim sa tobom: Mimas se ostvario san, ne veruje šta je snašlo (VIDEO)

Politika

SAVO MANOJLOVIĆ PREUZEO SVE STUDENTSKO-BLOKADERSKE NALOGE! Isplivali dokazi sa mreža: Aktivistkinje 'Kreni-promeni' se otimaju za profile i rovare izn

Zadruga

Veliki sef poslao ukućanima pismo sa veoma važnim naređenjem, oni se odmah bacili na izvršenje zadatka! (VIDEO)