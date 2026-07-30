Odmah prestanite! Aneli Ahmić nestala sa mreža, fanovi digli PANIKU, evo šta se dešava

Vrlo ozbiljno i upozoravajuće obaveštenje osvanulo je na njenim fan stranicama.
Drugoplasirana superfinalistkinja Aneli Ahmić nestala je sa društvenih mreža nakon što je otputovala u svoj rodni Dubrovnik, da se napokon sretne sa ćerkom.
Njeni fanovi su digli paniku tražeći svoju miljenicu, a onda se na jednoj fan stranici pojavilo obaveštenje, ali i upozorenje.
Naime, njene adminke napisale su da fanovi prestanu sa uznemiravanjem, te da je Aneli preko potreban mir.
- Obaveštenje za sve: Molim vas da odmah prestanete da uznemiravate Aneli porukama u DM. Potreban joj je mir, odmor i vreme koje trenutno provodi sa Norom. Poštujte to. Za sva pitanja, informacije ili bilo kakvu komunikaciju u vezi sa Aneli, obraćajte se isključivo meni. Ja sam njen glavni admin i jedina osoba zadružena za takve stvari. Svako treba da zna svoje granice i da ih poštuje. Hvala svima koji razumeju i poštuju ovu odluku - poručili su sa Aneline fan stranice.
Autor: R.L.