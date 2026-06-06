SAVO MANOJLOVIĆ PREUZEO SVE STUDENTSKO-BLOKADERSKE NALOGE! Isplivali dokazi sa mreža: Aktivistkinje 'Kreni-promeni' se otimaju za profile i rovare iznutra! (FOTO)

Haos, unutrašnji razdor i međusobni sukobi unutar studentskog pokreta potpuno su eskalirali, a na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter) isplivali su šokantni dokazi o žestokim sabotažama i borbi za kontrolu nad glavnim stranicama preko kojih se koordiniraju blokade.

Kako otkrivaju najnovije objave, iza kulisa navodno nezavisnih studentskih profila vodi se ogorčena bitka, a lider pokreta "Kreni-promeni" Savo Manojlović praktično je preko svojih ljudi preuzeo ključne kanale komunikacije.

Isplivala imena: Aktivistkinje tajno vode profile za blokade!

Na internetu su se pojavila konkretna imena devojaka koje iz senke upravljaju glavnim studentskim stranicama, što je izazvalo ogroman bes i unutrašnje potrese među samim organizatorima.

"Admini profila @studentblokade su Milica Pendić, članica Kreni ka Banjici skreni, inače studentkinja Filološkog fakulteta UB, i Anđela Brkić. Dakle i profil @blokadapravni i @studentblokade drže aktivistkinje Kreni ka Banjici skreni! Kreni ka Banjici skreni čini polovinu studentske liste", navodi se u objavama.

Admini profila @studentblokade su Milica Pendić, članica Kreni ka Banjici skreni @KPromeni inače studentkinja Filološkog fakulteta UB levo i Anđela Brkić desno.



Dakle i profil @blokadapravni i @studentblokade drže aktivistinje Kreni ka Banjici skreni.



Dokle će bre ova… pic.twitter.com/5XsMBIKXZJ — Sloboda ili ništa (@Nepobediva_77) 05. јун 2026.

Nova afera na Pravnom fakultetu: Umesto da je izbace, dali joj novi profil!

Da stvar bude još gora, kao glavna zvezda najnovijih unutrašnjih opstrukcija i međusobnih napada isplivala je Aleksandra Nikolić, studentkinja Pravnog fakulteta UB. Za nju se tvrdi da je od samog početka ubacivana kao kadar pomenutog pokreta i da je situaciju koristila za ličnu promociju, između ostalog i kroz gostovanje u "Utisku nedelje" gde se predstavljala kao zastupnik studenata.

Ozbiljan klinč i razdor nastali su onog trenutka kada je njena politička pozadina otkrivena, ali umesto smirivanja strasti, usledile su nove sabotaže:

"Vodila je nekada zvanični profil studenata u blokadi, ali kada su otkrili da je članica pokreta Kreni ka Banjici skreni, umesto da je izbace, dali su joj novi profil! Ove fotografije su dostupne na internetu i nisu iz privatne kolekcije", otkrivaju upućeni na mreži Iks.

Admin Tviter profila Službine Direkcije - Pravnog falulteta UB @blokadapravni je Aleksandra Nikolić, studentkinja tog fakulteta. Vodila je nekada zvanični profil studenata u blokadi, ali kada su otkrili da je članica pokreta Kreni ka Banjici skreni @KPromeni umesto da je izbace,… https://t.co/xV5W25f1p0 pic.twitter.com/sJuihtpc4C — Sloboda ili ništa (@Nepobediva_77) 05. јун 2026.

Žestoko miniranje i borba za prevlast iznutra

U tekstovima i analizama koje preplavljuju društvene mreže otvoreno se ističe da su objave Aleksandre Nikolić na profilu @blokadapravni direktno usmerene na miniranje zajedničkog delovanja i da služe za unutrašnje potrese i oštre napade među samim organizatorima protesta.

Trenutno najveća tačka spoticanja i problem u celom studentskom pokretu jesu upravo ove međusobne optužbe za indoktrinaciju i pokušaji da aktivisti "Kreni-promeni" na silu nametnu svoju priču ostalima. Zbog ovakvih unutrašnjih podmetanja, skrivenih namera i borbe za kontrolu nad nalozima na mrežama, javnost poručuje da su ovakve metode postale ozbiljan kancer koji potpuno uništava i opstruiše svako zajedničko delovanje.

Autor: D.S.