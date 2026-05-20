TOTALNI RAT U RASPALOJ DEMOKRATSKOJ STRANCI ZBOG MARINIKE! Potpredsednik javno odbrusio stranačkom kolegi: 'Prestani da onanišeš po mrežama!'

Na društvenoj mreži X (bivši Tviter) buknuo je nezapamćeni, totalni rat unutar ionako raspale Demokratske stranke (DS), a povod je bio sraman napad jednog od funkcionera stranke, Ivana Atanaskovića, na Mariniku Tepić.

Atanasković je, naime, objavio provokativnu montažu fotografije na kojoj se grle Marinika Tepić i Ana Brnabić uz komentar "Svaka čast Vučiću", što je izazvalo lavinu uvreda i pokrenulo potpuni unutrašnji slom u DS-u.

"Dečko, prestani da onanišeš ovde po X-mreži!"

Na ovaj ispad oštro je reagovao potpredsednik Demokratske stranke, Nenad Mitrović, koji Atanaskoviću nije birao reči, sasuvši mu brutalnu uvredu javno pred svima:

„Dečko, ovo je bezobrazluk. Kao potpredsednik koji je dobio najviše glasova na izborima u Demokratskoj stranci, upozoravam te da prestaneš da onanišeš ovde po X-mreži! Tvoj smisao za humor je bedan“, poručio je vidno besni Mitrović i otvoreno konstatovao da je stranka oteta: „Neverovatno, kao da je neko kidnapovao organizaciju. Ajd sad pokrenite isključenje!“

U raspravi koja se nastavila ispod tvita, Mitrović je priznao u kakvom se statusu nalazi unutar sopstvene partije rekavši: "Jesam potpredsednik, samo sam nevidljiv i nebitan ovima. Ne mogu da ćutim na ovakve podlosti."

Žestoke optužbe na račun Srđana Milivojevića i lažne podrške studentima

Sukob je brzo ogolio mnogo dublje podele unutar stranke. Mitrović je u komentarima direktno udario na struju aktuelnog predsednika DS-a Srđana Milivojevića, optuživši vrh stranke da želi jeftino politički da se okoristi o studente i plenumaše kojima daju lažnu i proračunatu "bezuslovnu podršku".

„Od ove godine imaću tri studenta u kući. Moj posao će biti da ih štitim od bezuslovne podrške i ljubavi političara. Odabrao sam put. Put je težak, pun poraza, ali ako je to cena, spreman sam da je platim, a da studenti ne budu iznevereni“, zakucao je Mitrović.

Gavrilović očajan: "DS se pretvorio u organizaciju koja tračari i valja se u blatu!"

Da je u stranci u toku opšti unutrašnji rat i borba za prevlast, potvrdilo je i uključivanje Miodraga Gavrilovića, Milivojevićevog ljutog protivkandidata za mesto predsednika stranke. On je javno podržao Mitrovićevu reakciju i uputio najtežu dijagnozu trenutnog stanja u DS-u:

„Hvala Nenade što si reagovao. Neprimeren je rečnik kojim se služi uposlenik u centrali stranke. Dobro je da se vidi da ima nas koji ne podržavamo ovakvu vrstu javne (ne)komunikacije. DS treba da bude motor, snaga i energija, da motiviše, a ne da zlurado tračari i da se valja u blatu“, poručio je Gavrilović.

Ovaj javni slom i međusobno čašćavanje najprizemnijim uvredama samo su još jedan dokaz da je od nekadašnje Demokratske stranke ostala samo ljuštura koja se pred očima javnosti definitivno raspada u paramparčad.

