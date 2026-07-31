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Ne biraj ono na šta si navikla, već šta zaslužuješ! Fanovi poručili Teodori da se distancira od Bebice, pa Filip dobio znažnu poruku od svoje porške! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora Delić pokazala je u emisiji ''Narod pita'' poklone koje je dobila, te je saznala od koga je dobila iznenađenje i šta se nalazi u kesama koje je dobila.

U emisiji ''Narod pita'', stiglo je iznenađenje za Teodoru Delić i Filipa Đukića, koji su pročitali pisma, koja su dobili od njihove zajedničke podrške.

Foto: TV Pink Printscreen

Dobila sam neko iznenađenje. Ne znam od koga je, nisam ni ja tačno baš videla. Ovo je od podrške, Filipove i moje. Cvetić od naše zajedničke podrške. ''Za vas dvoje sve, a vas ni za šta. Teodora, ti si jedna princeza, koja u metu gađaš svojim komentarima. Filipova i tvoja podrška'' - rekla je Teodora, pa dodala:

- Ana, dovila sam joj jednu čestitku, pročitaj je, molim te - rekla je Teodora.

- ''Teodora, već si dva puta skupila snagu da odeš, to znači da si na korak od toga da započneš život bez bola i nervoze. Zapitaj se da li ti je potreban neko ko ti je vređao nešto najsvetije. Ne biraj ono na šta si navikla, biraj ono šta šta zaslužuješ - pričotala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- ''Dragi Filipe, naš Džokeru, uvek znaj da imaš nas koji te cenimo. Hvala što si Teodoru pokazao da može bolje od Bebice, a mi ti želimo da nađeš osobu koja je tu uz tebe'' - pročitao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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