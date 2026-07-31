Ne biraj ono na šta si navikla, već šta zaslužuješ! Fanovi poručili Teodori da se distancira od Bebice, pa Filip dobio znažnu poruku od svoje porške! (VIDEO)

Teodora Delić pokazala je u emisiji ''Narod pita'' poklone koje je dobila, te je saznala od koga je dobila iznenađenje i šta se nalazi u kesama koje je dobila.

U emisiji ''Narod pita'', stiglo je iznenađenje za Teodoru Delić i Filipa Đukića, koji su pročitali pisma, koja su dobili od njihove zajedničke podrške.

Dobila sam neko iznenađenje. Ne znam od koga je, nisam ni ja tačno baš videla. Ovo je od podrške, Filipove i moje. Cvetić od naše zajedničke podrške. ''Za vas dvoje sve, a vas ni za šta. Teodora, ti si jedna princeza, koja u metu gađaš svojim komentarima. Filipova i tvoja podrška'' - rekla je Teodora, pa dodala:

- Ana, dovila sam joj jednu čestitku, pročitaj je, molim te - rekla je Teodora.

- ''Teodora, već si dva puta skupila snagu da odeš, to znači da si na korak od toga da započneš život bez bola i nervoze. Zapitaj se da li ti je potreban neko ko ti je vređao nešto najsvetije. Ne biraj ono na šta si navikla, biraj ono šta šta zaslužuješ - pričotala je voditeljka.

- ''Dragi Filipe, naš Džokeru, uvek znaj da imaš nas koji te cenimo. Hvala što si Teodoru pokazao da može bolje od Bebice, a mi ti želimo da nađeš osobu koja je tu uz tebe'' - pročitao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.