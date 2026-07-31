Stavila sve karte na sto! Teodora nabrojala razloge zbog kojih je njen odnos sa Bebicom postao toksičan! (VIDEO)

U emisiju ''Narod pita'', usledilo je naredno telefonsko uključenje, te je gledateljka Ljilja pozvala i otkrila šta misli o Teodori Delić i Filišu Đukiću.

U emisiju ''Narod pita'', usledilo je naredno uključenje Ljiljane Selimović, koja je dala sud o Teodori Delić i Filipu Đukiću.

- Dobro veče, Ljilja Selimović kraj telefona. Veliki pozdrav za Filipa, dobar je momak, dobar je dečko i nemam ništa lošeda kažem. Teodora, pozdrav i za tebe. Teodora, ja te sada savetujem, kao da si mi ćerka, meni je moja govorila da se ne mešam u njene izbore.

- Filipe, kako ti gledaš na odnos Teodore i Bebice? - upitala je voditeljka.

- On je poprilično opsesivan prema njoj, ja sam rekao šta mislim o tom odnosu - kazao je Filip.

- Teodora, koji je razlog vaše toksične veze? - upitala je voditeljka.

- Svađe, nepoverenje, on je veoma grešio kada je vređao moju porodicu. Ja sam prešla preko mnogih stvari, a on je mnogo vređao moju porodicu. Ja sa odlučila da sebe stavim na prvo mesto, to je moja promena. Da, imala sam tu svoju gršku, tu prevaru, ali sam ja ta koja je praštala neke stvari, zato je kasnije došlo do svega do čega je došlo - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.