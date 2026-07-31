Zasigurna trojka pravi haos u Narod pita! Kačavenda donela Janjušu i Anđelu ruže, u crnini sahranila njihove plasmane! (VIDEO)

Buran početak večerašnje emisije!

U večerašnjoj emisiji "Narod pita" voditelj Darko Tanasijević ugostio je Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića. Noć je počela burno, a Milena je za Janjuša i Anđela donela specijalne poklone, koje im je uručila.

- Ja bih sad voleo da sam sa svojom devojkom, da se mazim i da uživam. Što mislite da nisam raspoložen? Polako noć je duga, baš će biti ludilo - rekao je Janjuš.

- Milena, novinare ispred Pinka je fascinirao stajling i kažu da je prva asocijacija sicilijanska sahrana. Šta poručuješ? - pitao je Darko,

- Dobila sam puno dobrih komentara. Nisam došla njih da provociram, ne interesuje me u dva života. Moje dve rijaliti koleginice, Anđela i Jaško, zaslužuju od mene po jedan cvet, a ja sam uvek bila gospođetina. Nema veze to paran broj, za svakog je po jedna. Izvolite - govorila je Milena, a onda im dala ruže.

- Taman da iznenadim Vanju i da ne moram da idem u cvećaru. Ništa lepše nije moglo da mi se desi - rekao je Janjuš.

- Divan gest, damski - rekao je Anđelo.

- Nismo u rijalitiju i nemam poriv za svađu. Nisam mislila ništa ružno. Ovo ako moj stajling povezuju sa sahranama ja sam žena gospođetina koja uvek tako izgleda. Ove dve ruže neka budu u ime njihovih sahranjenih plasmana. Rijaliti gigantima je došao kraj, Milena je bila tu tri sezone i ispratila ih je. Jaško kaže da da devojci, a pitanje je da li bi imao novca da joj kupi i da li bi se setio - govorila je Kačavenda.

- Žena od 50 godina ima smisla za stajling i lepo se nosi. Večeras me podseća na Kristinu iz "Maratonci trče počasni krug" - dodao je Janjuš.

- Gledaj ti sa svojom devojkom. Osmeh na lice, tu smo da upokojimo tvoju ozbiljnu karijeru - rekla je Milena.

- Ovo je ono što Ivana kaže zasigurna trojka - dodao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić