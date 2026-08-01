To nije Tamara koju znam: Anđelo priznao da li se plaši tužbe od Anitine drugarice, otkrio zbog čega se ona promenila (VIDEO)

Zna šta i kako!

Usledilo je novo uključenje u emisiju Narod pita, a iz Sarajeva se uključila gledateljka Marija, koja je pozdravila sve u studiju. Ona je otkrila da je njen favorti bila Aneli Ahmić, pa je porkomentarisala goste:

- Mene je Janjuš razočarao, on nije ispao džentlmen, sa druge strane, i Anđelo mi je bio drag, ali me je i on razočarao zbog Aneli. Janjuše što si se ogrešio od Aneli - upitala je gledateljka.

- Ja nju nisam vređao, ona je raskinula svoju vezu, a neke stvari smo rekli koje nismo trebali da kažemo - dodao je Janjuš.

- Grešila je i ona, ali je bila napaćena - dodala je gledateljka.

Nakon toga Darko je upitao Anđela da li se čuo sa Tamaru Radoman:

- Ne, nema šta da se čujemo, ona mene nema za šta da ne tuži. Ono što je ona rekla za snimke je takva laž, ali ja Tamaru koju sam video na superfinalu nije ona Tamara koju ja znam, pokazal je sebe drugačije, a tužbi se ne plašim. - rekao je Anđelo pa se osvrnuo na Anitu i Luku:

- Ja sam svoje mišljenje rekao, i i dalje mislim to, međutim ta priča mene ne zanima, ne bavi se tuđim životima. Sada živim svoj život od svega što je bilo - dodao je Anđelo.

Milena je potom u kontatku sa Bajom, Lukinim ocem:

- Jesam u kontaktu sa Bajom, on zadnjih par dana komkuniciram sa sinom, ali ništa specijalno. Sve što mislim o njma sam rekla, i moram da kažem da je mene Luka prvi uvredio - dodala je Milena.

Autor: N.B.