To je bolest, psihopata: Janjuš burno reagovao nakon saznanja da mu je Kačavenda namenila ružu, pa promenio sve boje nakon saznanja o simbolici! (VIDEO)

Janjušević nije krio šokiranost zbog saznanja da mu je Kačavenda donela ružu, kako bi ga ponizila, te je imao veoma oštar stav prema njenom postupku.

Marko Janjušević Janjuš razgovarao je za portal Pink.rs neposredno pred početak emisije "Narod pita", u kojoj ga je čekalo suočavanje sa Milenom Kačavendom. Tokom razgovora sa našom ekipom saznao je da je Kačavenda u studio donela po jednu ružu za njega i Anđela Rankovića, navodno sa namerom da ih na simboličan način ponizi. Ova informacija vidno je iznenadila Janjuša, koji nije krio šok zbog Mileninog poteza, a otkrio je i kako gleda na njen gest.

Kačavenda je donela po jednu ružu Anđelu i tebi i rekla da je da je večeras vaša ''sahrana'', kako reaguješ na to?

- Jao, ta osoba...ne znam ni ko je ta osoba. O Bože gospode, sačuvaj Bože. Bolest, prava bolest. Boli me ku*ac za nju, ne znam šta je sa tim budalama kad izađu iz rijalitija, pa se bave drugim ljudima. To su psihopate. Umesto da se druži, da bude sa svojim ljudima, ona se bavi ljudima iz rijalitija.

Da li misliš da to radi jer je povređena, jer je sa tobom planirala vezu, a ti nisi sa njom?

- Boli me ku*ac, evo, iskreno to kažem. Za takve osobe mene stvarno boli ku*ac, ja to iskreno kažem. Odakle ja znam šta je njen razlog, ne znam o čemu je razlog.

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Autor: S.Z.