Meni je bitnije da ja to zavšrim pravno, pa da grlim svoje dete: Asmin šokirao izjavom, Matora tvrdi da mu je Maja važnija od Nore (VIDEO)

Njegove rečči ostavile sve bez teksta!

Upravo je počela emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio Daču Virijevića, Jovanu Tomić Matoru i Asmina Durdžića.

- Matora ove godine si bila pravi komentator - rekao je Darko.

- Jesam, ovo je bila moja najbolja sezona, jer sam ja komentarisala kako sam naučila na svojim greškama - rekla je Matora.

- Asmine kako si? - upitao je Darko.

- Dobro je, moram da kažem da su se ljudi u Eliti okrenuli protiv mene kada sam ušao u vezu sa Majom, i ona i ja smo svašta trpeli, a od kako smo izašli, nismo imali neprijatne situacije. - rekao je Asmin.

- I treći gost, je Dača Virijević, njega su mnogi potcenili - rekao je Darko.

- Biće večeras zanimljivo - rekao je Dača.

- Ja moram da kažem da ja Asminu zameram što nje Draganu napadao zbog porodice, a Maja nije u dobrom odnosu sa Asminovom porodicom - rekla je Matora.

- Moja porodica hvali Staniju, to je meni znak da oni nisu za mene, a Maja je moja devojka. - rekao je Asmin.

- Ti si se kao borio za Noru, a nisi otišao da je vidiš, ispada da ti je bitnija Maja od Nore, ne možeš da ne odeš da vidiš svoje dete - rekla je Matora.

- Ja sam podneo tužbu u Austriju kod advokata. Ja moram da vodim računa sada, da vidim Noru kad i kako treba. Meni Aneli sada priča za medije kako je ona spustila loptu, a Sita me proziva na Instagramu. Ja ne želim da dođem u situaciju da mi ne daju dete, da dođem da vidim Noru na tri sata, a one mi ne daju posle da ga vidim. Ja želim da ide sve preko suda, da Aneli uđe u desetku a da meni Grofice ne da da uzmem dete - rekao je Asmin.

- To dete bi se obradovalo da te vidi, šta te sprečava da odeš da vidiš dete sada - rekla je Matora.

- Meni je bitnije da ja to zavšrim pravno, pa da grlim svoje dete - dodao je Asmin.

- Ti si meni govorio da ja nemam dete, pa da ne razumem - rekla je Matora.

- Ja sam sedeo sa Gorficom i Anelinim bratom i pričao o detetu kada je ona bila u sedmici, Dogoovrili se i posle mi ne daju dete - govorio je Asmin.

Autor: N.B.